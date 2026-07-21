Assigné à résidence sous bracelet électronique, l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall comparaît, ce mardi 21 juillet, devant la Haute Cour de justice. Il est poursuivi pour des faits présumés de corruption liés à un projet immobilier évalué à 576,4 millions de francs CFA. Il conteste avoir accepté l’argent évoqué par son accusateur.

Ismaïla Madior Fall est attendu, ce mardi, devant la Haute Cour de justice. L’ancien Garde des Sceaux doit répondre d’accusations de corruption dans une affaire portant sur une partie de l’assiette foncière affectée au projet de construction du Palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Le dossier concerne la construction d’un centre de surveillance électronique. Selon le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le projet était estimé à 576 460 571 F CFA.

L’entreprise Technologie Consulting Services (TCS), dirigée par Cheikh Guèye, devait préfinancer les travaux. En contrepartie, une superficie de 9 430 mètres carrés devait lui être attribuée par dation en paiement. L’accord n’a finalement pas été exécuté. Cheikh Guèye affirme qu’Ismaïla Madior Fall lui aurait réclamé 250 millions de francs CFA pour l’attribution du marché.

L’entrepreneur soutient avoir remis un acompte de 50 millions avant de refuser de verser le reliquat de 200 millions. Selon sa version, ce refus aurait conduit l’ancien ministre à mettre fin au protocole. La remise présumée aurait eu lieu dans le bureau du ministre, en présence de Mohamed Anas El Bachir Wane, alors directeur des Constructions au ministère de la Justice. D’après les éléments rapportés sur l’enquête, la somme aurait ensuite été restituée à l’entrepreneur. Ismaïla Madior Fall conteste toute opération de corruption. Il soutient ne pas avoir accepté l’argent et affirme que la somme apportée par Cheikh Guèye a été retournée à son propriétaire.

La procédure a été engagée après le vote, le 8 mai 2025, par l’Assemblée nationale, de la résolution portant mise en accusation de l’ancien ministre devant la Haute Cour de justice. Le rapport parlementaire faisait état de soupçons de corruption passive et de concussion. Contrairement aux dossiers visant d’autres anciens ministres, les poursuites engagées contre Ismaïla Madior Fall ne concernent pas la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19.

Elles portent sur l’opération foncière liée au futur Palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Inculpé en mai 2025 par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, l’ancien ministre avait été assigné à résidence et placé sous bracelet électronique. Son renvoi devant la juridiction de jugement a ensuite été ordonné. L’audience de ce mardi doit permettre à l’accusation et à la défense de présenter leurs arguments sur les conditions de conclusion et d’annulation du protocole ainsi que sur la remise présumée des 50 millions de francs CFA. Ismaïla Madior Fall reste présumé innocent jusqu’à une décision définitive de justice.

F. BA