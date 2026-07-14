Dans son ouvrage Dans la peau du recruteur. Penser comme celui qui recrute, Carlos Crépin Dossou invite les candidats à inverser leur regard. Son pari : comprendre les attentes, souvent implicites, des recruteurs pour mieux convaincre.

Des CV envoyés par dizaines, des entretiens sans lendemain et, bien souvent, aucune réponse. Pour de nombreux jeunes diplômés comme pour des professionnels en reconversion, la recherche d'emploi s'apparente à un parcours d'obstacles. Face à ce constat, un nouvel ouvrage propose de changer radicalement de perspective. Plutôt que d'expliquer, une fois de plus, comment rédiger un curriculum vitae ou réussir un entretien, Dans la peau du recruteur. Penser comme celui qui recrute invite les candidats à comprendre la logique de celui qui décide de l'embauche.

Écrit par Carlos Crépin Dossou, financier béninois installé à Dakar, ce guide pratique repose sur une idée simple : les échecs répétés ne s'expliquent pas toujours par un manque de compétences, mais souvent par une mauvaise compréhension des attentes réelles des recruteurs. À travers cet ouvrage, l'auteur renverse le regard habituellement porté sur le recrutement. Il propose au lecteur de passer de l'autre côté de la table afin de mieux saisir les mécanismes, parfois invisibles, qui conduisent à une décision d'embauche. Cette démarche est née d'un constat de terrain. Au fil de son accompagnement de jeunes diplômés et de chercheurs d'emploi, Carlos Crépin Dossou a observé que de nombreux candidats qualifiés enchaînaient les refus sans parvenir à identifier les raisons de leurs échecs.

De cette expérience est né un livre qui dépasse les conseils techniques pour décrypter les dimensions psychologiques et humaines du recrutement. Structuré en deux grandes parties, l'ouvrage commence par dresser un état des lieux du marché de l'emploi et des erreurs les plus fréquemment commises par les candidats. Il explique également pourquoi certaines candidatures sont écartées dès les premières étapes de sélection. La seconde partie propose une méthode pratique articulée autour de quatre axes : analyser l'entreprise avant de postuler, comprendre les véritables attentes du recruteur, décrypter les offres d'emploi au-delà de leur formulation et anticiper les objections susceptibles de fragiliser une candidature. L'objectif est d'aider le candidat à construire une démarche davantage adaptée aux besoins exprimés, mais aussi aux attentes implicites des employeurs.

L'une des originalités du livre réside dans l'attention portée à la dimension humaine du recrutement. Carlos Crépin Dossou rappelle que derrière chaque décision se trouve un recruteur confronté à ses propres contraintes. Celui-ci peut redouter de passer à côté du meilleur profil, de commettre une erreur de recrutement ou encore de voir échouer l'intégration d'un nouveau collaborateur.

À ces préoccupations s'ajoutent des facteurs plus subjectifs, comme le sentiment de confiance, la sécurité ou encore la qualité de l'échange, qui influencent également les décisions finales. Selon l'auteur, comprendre ces mécanismes permet aux candidats de mieux adapter leur discours et de dépasser la simple présentation de leurs compétences. Le livre s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux jeunes diplômés, aux cadres expérimentés, aux personnes en reconversion professionnelle ou encore aux acteurs de l'insertion. Dans un contexte où l'employabilité des jeunes demeure un enjeu majeur en Afrique de l'Ouest, l'ouvrage entend apporter une contribution concrète à la réflexion sur l'accès au marché du travail.

Un auteur engagé pour l'insertion professionnelle

Responsable comptable et financier au sein d'une industrie pharmaceutique suisse implantée dans plusieurs pays, Carlos Crépin Dossou évolue depuis plusieurs années dans un environnement où les questions de recrutement et de gestion des talents occupent une place importante. Diplômé du Cesag Business School de Dakar et engagé dans le cursus international de l'Acca, il a également présidé le Réseau des comptables et gestionnaires financiers du Cesag. Une expérience qui l'a conduit à accompagner de nombreux étudiants dans leur insertion professionnelle et qui a largement nourri la réflexion développée dans son ouvrage.

Très investi dans la vie associative, notamment au sein du Lions Club de Dakar, il poursuit également un travail de mentorat auprès de jeunes en partageant régulièrement ses réflexions sur l'employabilité et le développement personnel. Avec Dans la peau du recruteur, Carlos Crépin Dossou ne promet pas de recette miracle pour décrocher un emploi. Il invite plutôt les candidats à adopter un changement de perspective. Une conviction résume l'ensemble de sa démarche : « On n'échoue presque jamais par manque de compétences. On échoue parce qu'on ne comprend pas l'autre côté de la table. » Une approche qui pourrait trouver un écho auprès de tous ceux qui cherchent à transformer leurs candidatures en véritables opportunités professionnelles.

Fatou Ba