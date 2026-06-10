La 19e édition du Battle National de danse hip-hop a confirmé la vitalité de la scène urbaine sénégalaise. Entre performances spectaculaires, émergence de nouveaux talents et défis persistants de financement, le rendez-vous organisé par l’Association Kaay Fecc a transformé le Centre Culturel Blaise Senghor en véritable temple du breaking, le temps d’une journée mémorable.

À l'occasion de la 19e édition du Battle National – Danse Hip-Hop, organisée par l'Association Kaay Fecc en partenariat avec le Festival UrbaNOIZ, le Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar a vibré au rythme des figures acrobatiques, des passes techniques et de l'énergie débordante. Plus qu'un simple concours, le Battle National est devenu un espace d'expression artistique, de rencontre, de transmission et de professionnalisation pour toute une génération de danseurs.

Cette édition spéciale 2026 a confirmé l'ancrage national du breaking tout en révélant une nouvelle génération de talents prêts à porter haut les couleurs du Sénégal sur les scènes internationales.

Créée dans une dynamique de promotion des danses urbaines, l'Association Kaay Fecc poursuit depuis plusieurs années un travail remarquable de structuration du secteur chorégraphique sénégalais. Sous la conduite de sa présidente, Gacirah Diagne, l'organisation s'est donnée pour mission de valoriser toutes les formes de danse et d'accompagner les artistes vers une meilleure reconnaissance professionnelle.

Le Battle National s'inscrit pleinement dans cette vision. Chaque année, l'événement offre aux jeunes danseurs un cadre de compétition sain où le talent, la créativité et la maîtrise technique sont mis à l'honneur. Pour cette 19e édition, l'engouement était particulièrement important. Dix régions du Sénégal avaient initialement répondu à l'appel, témoignant de l'expansion continue de cette discipline qui connaît une popularité croissante depuis son intégration aux grandes compétitions sportives internationales.

Sur les seize bboys attendus pour la compétition, quatorze, issus de huit régions du Sénégal, ont effectivement participé aux épreuves. Matam, Saint-Louis, Louga, Thiès, Kaolack, Diourbel, Tambacounda et Dakar étaient représentées, illustrant l'implantation croissante du breaking bien au-delà de la capitale. Les phases finales ont notamment réuni des compétiteurs originaires de Thiès, Louga, Kaolack, Tambacounda et Dakar.

Diversité géographique

Cette diversité géographique constitue l'une des grandes réussites de l'événement. S'il fallait retenir un fait marquant de cette édition, ce serait sans doute la domination remarquable de la région de Thiès. La finale du Battle National 2026 a en effet opposé deux représentants de cette ville, symbole de la progression spectaculaire du breaking thiessois au cours des dernières années. Au terme d'un affrontement intense, le titre national est revenu à Ibrahima Ndoye, plus connu sous le nom de bboy Ino. Face à lui, Fallou Ngom, alias bboy Lass.

La victoire de bboy Ino n'est pas le fruit du hasard. Elle récompense plusieurs mois de préparation, de discipline et d'investissement personnel. Ibrahima Ndoye n'a pas caché sa fierté de recevoir ce trophée : « Je m'appelle Ibrahima Ndoye, plus connu sous le nom de bboy Ino. Ce trophée représente le fruit de plusieurs mois de travail. Je suis très fier d'avoir représenté la ville de Thiès et porté ses couleurs jusqu'à cette victoire nationale. »

Pour le jeune champion, ce succès dépasse largement la performance individuelle. « Cette récompense est le résultat d'un effort collectif, du soutien de mon équipe et de mes parents. Je suis motivé à progresser et à contribuer au développement du breaking sénégalais. » Conscient que ce titre n'est qu'une étape, bboy Ino affiche déjà de nouvelles ambitions. « Le travail continue. Cette victoire est une étape importante, mais je reste concentré sur la progression. »

Le danseur s'est également exprimé sur les perspectives offertes par les prochaines échéances internationales. « Les JOJ sont une formidable opportunité pour le breaking sénégalais. L'équipe nationale est déjà en place. Je lui apporte tout mon soutien tout en continuant à m'entraîner et à donner le meilleur de moi-même. »

Pour Gacirah Diagne, présidente de l'Association Kaay Fecc, cette 19e édition constitue un signal particulièrement encourageant pour l'avenir du breaking sénégalais. Selon elle, la principale satisfaction réside dans l'émergence d'une nouvelle génération de danseurs particulièrement talentueux. « Il y a des avancées même si certaines contraintes demeurent. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle vague de bboys qui sont vraiment très motivés et pleins de potentiel. »

Le breaking féminin a du chemin à faire

Si les progrès sont réels chez les garçons, Gacirah Diagne souligne néanmoins un défi majeur : celui de la représentation féminine. Selon elle, les Bgirls restent encore trop peu nombreuses malgré leur talent indéniable. « Les Bgirls sont un peu moins nombreuses même si celles qui sont là sont vraiment pleines de talent. »

Cette situation n'est pas propre au Sénégal. Dans de nombreux pays, le breaking féminin continue de faire face à des obstacles liés aux représentations sociales, au manque d'encadrement spécifique ou encore à l'absence de modèles suffisamment visibles.

La présidente de Kaay Fecc a également salué l'implication remarquable de nombreux jeunes promoteurs culturels venus de différentes régions du pays. « De jeunes promoteurs se sont engagés. Ils viennent de plusieurs régions du Sénégal et ont participé pleinement à cette édition. Ils ont créé une véritable différence. »

Cette nouvelle génération d'acteurs culturels apparaît aujourd'hui comme un élément essentiel dans le développement des industries culturelles et créatives sénégalaises. Pour Gacirah Diagne, leur engagement constitue une garantie pour l'avenir. « On sait que le relais est assuré. » Malgré ces avancées encourageantes, les difficultés financières continuent de peser lourdement sur l'organisation de ce type d'événements.

L’écueil financier

La présidente de Kaay Fecc ne cache pas ses inquiétudes. « Cette édition a été organisée grâce à beaucoup de solidarité de la part de la communauté des danseurs, des membres de l'organisation, des partenaires et des acteurs culturels hip-hop. » Si cette mobilisation collective est admirable, elle ne constitue pas une solution durable. « Humainement, c'est très positif, mais économiquement ce n'est pas viable. »

Cette réalité concerne de nombreuses structures culturelles sénégalaises qui peinent à trouver des financements suffisants pour assurer leur pérennité. Les JOJ en ligne de mire.

Depuis l'émergence du breaking sur la scène olympique internationale, les perspectives se sont considérablement élargies pour les danseurs sénégalais. Gacirah Diagne rappelle que le Sénégal travaille depuis plusieurs années à la structuration d'une équipe nationale. « Depuis 2018, avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse, l'équipe nationale sénégalaise de breaking est en place. »

Cependant, les défis restent nombreux. La préparation des athlètes constitue aujourd'hui l'une des principales préoccupations. Selon elle, certains talents prometteurs ont malheureusement rencontré des obstacles qui compromettent leur participation aux grandes échéances internationales. « Le vainqueur était impliqué dans le processus de préparation. Il est empêché et ne pourra plus y participer. C'est vraiment dommage parce que nous avions des chances de gagner peut-être une médaille. »

Une situation qui illustre les difficultés auxquelles sont confrontés les athlètes évoluant dans des disciplines encore peu soutenues. Malgré tout, les responsables restent mobilisés. « Le grand défi, c'est vraiment celui de la préparation de nos athlètes. Mais nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que tout se prépare au mieux. »

Au-delà du palmarès et des trophées, cette 19e édition du Battle National a démontré la vitalité exceptionnelle de la scène hip-hop sénégalaise.

Fatou Ba