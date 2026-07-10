Le dramaturge et cinéaste sénégalais Mamadou Sellou Diallo représentera le Sénégal au prestigieux cycle de lectures « Ça va, ça va le monde ! » de RFI, organisé dans le cadre du Festival d'Avignon. Une sélection qui consacre le parcours d'un créateur engagé et confirme la place grandissante des écritures théâtrales africaines sur les grandes scènes internationales.

Le théâtre sénégalais fera entendre sa voix au cœur du plus grand rendez-vous des arts de la scène. Du 14 au 19 juillet, le Festival d'Avignon accueillera la 14e édition du cycle de lectures « Ça va, ça va le monde ! », une initiative portée par RFI qui, au fil des années, est devenue un véritable tremplin pour les nouvelles écritures francophones. Pour cette édition, six auteurs et autrices venus d'Afrique et d'Haïti ont été retenus pour présenter des textes qui explorent les fractures sociales, les héritages historiques, les rapports de domination ou encore les bouleversements du monde contemporain. Parmi eux figure le Sénégalais Mamadou Sellou Diallo, dont la pièce « Dof ! Perdre l'esprit » sera lue publiquement le 17 juillet dans la cour du Musée Calvet.

Cette sélection vient saluer le parcours d'un créateur aux multiples facettes. Auteur, réalisateur, producteur et enseignant-chercheur, Mamadou Sellou Diallo est depuis plusieurs années l'une des figures majeures du documentaire sénégalais. Diplômé d'un DESS en réalisation documentaire de création de l'Université Stendhal de Grenoble-Lussas, il a signé plusieurs œuvres remarquées, parmi lesquelles Amma, Les Aveugles de Dakar, Le Collier et la Perle, Lettre d'un père à sa fille ou encore Le Temps d'une semence. Des films sélectionnés et récompensés dans de nombreux festivals internationaux.

Cofondateur de la société Les Films de l'Atelier, il a également produit plus d'une dizaine de documentaires. En parallèle, il enseigne le cinéma et le théâtre à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il participe à la formation de nouvelles générations de créateurs. Son engagement s'étend aussi à l'accompagnement de jeunes auteurs à travers des résidences d'écriture organisées en Afrique, en Europe et au Maghreb. Au Sénégal, il coordonne le programme « Itinéraires Documentaires », qui encourage l'écriture documentaire dans les quatorze régions du pays. Avec « Dof ! Perdre l'esprit », Mamadou Sellou Diallo propose une réflexion originale sur la folie et la norme sociale. La pièce met en scène deux jeunes internés dans un centre censé leur permettre de retrouver leurs esprits. Très vite pourtant, les certitudes vacillent. À travers des dialogues mêlant ironie et profondeur, l'auteur interroge le regard porté sur la différence et brouille les frontières entre raison et déraison.

Cette création bénéficie du soutien de l'Institut français du Sénégal et de la Villa Saint-Louis Ndar, deux structures fortement engagées dans l'accompagnement de la création contemporaine. Aux côtés de Mamadou Sellou Diallo, le public d'Avignon découvrira également les textes d'Israël Nzila (République démocratique du Congo), Yacine Benyacoub (France-Algérie), Jeannine Dissirama Bessoga (Togo), Claudia Munyengabe (Burundi) et Guy Régis Junior (Haïti). Les lectures seront présentées devant le public avant d'être diffusées en direct sur Facebook Live puis retransmises sur les antennes de RFI chaque samedi, du 25 juillet au 29 août.

Depuis sa création, « Ça va, ça va le monde ! », conçu par Pascal Paradou avec les metteurs en scène Armel Roussel, Jean-Paul Delore et Yacine Benyacoub, s'est imposé comme l'un des principaux espaces de découverte des nouvelles dramaturgies francophones. Pour le Sénégal, la présence de Mamadou Sellou Diallo dans cette sélection constitue bien plus qu'une distinction individuelle. Elle témoigne de la vitalité d'une scène artistique qui continue de faire dialoguer théâtre, littérature et cinéma, tout en portant un regard lucide sur les enjeux contemporains. Avec « Dof ! Perdre l'esprit », c'est une écriture sénégalaise exigeante qui s'invite sur l'une des scènes culturelles les plus prestigieuses du monde.

Fatou Ba