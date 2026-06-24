Du 2 au 5 juillet, la Gare ferroviaire de Dakar devient la vitrine du savoir-faire sénégalais et africain.

La Gare ferroviaire de Dakar s’apprête à accueillir l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier de la mode au Sénégal. Prévue du 2 au 5 juillet 2026, la deuxième édition de la TER Fashion Week réunira créateurs, stylistes, artisans et passionnés de haute couture autour d’une célébration du talent et du savoir-faire local.

Organisé par Totaly Event's en partenariat avec la société du Train Express Régional (TER), l’événement proposera une exposition-vente, des rencontres professionnelles B2B ainsi que plusieurs défilés destinés à mettre en lumière les acteurs de l’industrie de la mode. Le point d’orgue de cette édition sera sans conteste le « Défilé de notre terroir », prévu le samedi 4 juillet.

À cette occasion, le promoteur de l’événement, Cheikh Ahmed Tidiane Gningue, dévoilera pour la première fois sa nouvelle collection « DomuBour Majesty, l’habillement royal », sous la marque Dombour. Plusieurs stylistes et maisons de couture de renom participeront également à cette grande soirée dédiée à l’élégance et à la créativité. L’exposition-vente permettra au public de découvrir les créations de nombreux exposants spécialisés dans la mode, les accessoires, les cosmétiques et l’artisanat.

Au-delà de son aspect commercial, la TER Fashion Week ambitionne de promouvoir l’entrepreneuriat culturel et de valoriser la destination Sénégal à travers ses richesses culturelles et touristiques. Après le succès de la première édition, ce rendez-vous confirme ainsi la volonté de faire de la Gare de Dakar un espace d’expression culturelle où la mode devient un véritable vecteur de promotion du patrimoine national.

Fatou Ba