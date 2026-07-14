Le célèbre détenu Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, fait face à un double rendez-vous judiciaire ce mardi 14 et ce mercredi 15 juillet à Dakar, rapporte Les Échos.

Cambriolages et tentative de meurtre (ce mardi)

Ce mardi 14 juillet, il comparaît devant la chambre criminelle dans une affaire regroupant quatre dossiers de cambriolage. Jugé aux côtés de cinq autres personnes, il est poursuivi pour plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes, tentative de meurtre, violences, effraction et détention d'armes sans autorisation.

L'affaire des téléphones portables au Camp pénal (ce mercredi)

Dès le lendemain, mercredi 15 juillet, Boy Djinné est attendu devant le tribunal des flagrants délits pour détention d'objets interdits en prison. Selon Les Échos, deux téléphones, une carte mémoire et un lecteur de carte ont été découverts dans sa cellule.

S'il a reconnu être le propriétaire des appareils et admis que l'un d'eux avait été introduit frauduleusement dans l'établissement, il a toutefois refusé d'identifier son complice. Le journal ajoute que l'exploitation de l'un des téléphones a permis aux enquêteurs de découvrir de nombreuses photos et vidéos à caractère pornographique datant de 2023.

Un autre dossier à Touba

Enfin, Les Échos rappelle que Boy Djinné est également placé sous mandat de dépôt dans une autre affaire liée au cambriolage présumé d'une villa à Touba, dossier dans lequel il fait face à 17 chefs d'inculpation.

seneweb.com