Menaces contre des ressortissants guinéens

Le député Mbaye Dione tire la sonnette d'alarme. Dans une correspondance adressée hier au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu'au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, le parlementaire fait état de menaces visant des ressortissants guinéens vivant au Sénégal. Selon lui, des vidéos diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux appellent à des actes d'intimidation, voire à l'expulsion de Guinéens installés dans le pays. L'élu évoque également des menaces ciblant des commerces tenus par des ressortissants de ce pays voisin.

Dans sa lettre, Mbaye Dione affirme que des internautes se réclamant d'un mouvement nationaliste auraient appelé à s'en prendre à des membres de la communauté peule de nationalité guinéenne et fixé la date du 15 juillet 2026 pour mener une opération visant, selon leurs propres termes, à « nettoyer » l'espace public de ressortissants guinéens. Le député condamne fermement ces appels qu'il qualifie de discours de haine et estime qu'ils constituent une menace pour la cohésion sociale ainsi que pour les relations historiques entre le Sénégal et la Guinée.

...Il rappelle que les deux pays sont liés par les dispositions de libre circulation des personnes au sein de la Cedeao et souligne que toute mesure d'éloignement d'un étranger relève exclusivement des autorités compétentes, dans le respect des lois nationales et des engagements internationaux. Selon lui, ces appels sont susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public, d'alimenter des représailles et de porter atteinte à l'image du Sénégal, souvent présenté comme une terre d'hospitalité. Face à cette situation, Mbaye Dione demande aux pouvoirs publics de prendre des mesures préventives.

Il sollicite notamment le renforcement de la protection des personnes et des biens potentiellement visés, l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs des menaces, ainsi qu'une campagne de sensibilisation rappelant le respect de la légalité et des conventions communautaires. Le parlementaire appelle également à une mobilisation des services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité afin de poursuivre les auteurs de ces contenus, estimant qu'il est nécessaire d'empêcher la propagation de discours susceptibles d'inciter à la haine et à la violence. À travers cette alerte, l'élu invite les autorités à agir rapidement afin d'éviter toute escalade et de préserver les liens de fraternité entre les populations sénégalaise et guinéenne.