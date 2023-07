La 4e édition d’Eurasia Audition on Tour a eu lieu, du 4 au 8 juillet au centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor. L’objectif était de former et de sélectionner de jeunes danseurs de 17 à 29 ans, pour des bourses d’études dans les académies européennes.

Le réseau international EuraAsia Dance Project, dirigé par Stefano Fardelli, compte plus de 25 partenaires EurAsia dans 20 pays du monde entier. Il est devenu l’un des grands réseaux de danse au monde et l’un des ‘’ponts’’ culturels reliant les cinq continents.

Cette année Stefano Fardelli a donné des masterclass de danse pendant cinq jours et il y a eu l’audition pour sélectionner les danseurs pour les 14 bourses d’études pour une valeur de 200 mille euros, soit 130 millions de francs CFA.

Selon la directrice du l’institut culturel italienne de Dakar, Serena Cinquerana, l’objectif du projet en général est de former des danseurs ici au Sénégal, leur donner la possibilité d’expérimenter les autres techniques et styles de danse qui sont dans le reste du monde. ‘’C’est une occasion pour nous, avec le centre culturel Blaise Senghor, d’offrir un moment de dialogue entre les cultures. La culture très riche de la tradition sénégalaise et africaine en général et celle d’Europe sont des techniques qui se sont développées depuis plusieurs siècles en Italie et en Europe. Les bourses d’études vont durer pour trois ans de formation dans les académies européennes. Les danseurs peuvent avoir un diplôme de danseur professionnel reconnu à l’international et travailler avec des compagnies de danse d’Europe, d’Amérique, de l’Australie et un peu partout dans le monde’’, explique Mme Cinquerana.

Le directeur du centre culturel régional de Dakar, Alioune Kéba Badiane, salue ce projet qui aide les jeunes danseurs et se veut une ouverture dans les autres régions du Sénégal. ‘’Les boursiers reviendront au Sénégal. Toute formation à l’extérieur sert à renforcer ses capacités pour aider ceux qui sont là. La danse est une communication internationale qui permet d’échanger. Notre mission c’est de leur faire connaitre le Sénégal, rechercher les jeunes dans les régions, en collaboration avec les autres centres régionaux, pour pouvoir bénéficier de cela’’, renseigne M. Badiane.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)