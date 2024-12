Un mois après sa nomination au poste de Directeur de l’Aménagement Urbain et de la Restructuration (DAUR), Momar Ndiaye s’impose comme une figure incontournable de la transformation urbaine au Sénégal. Ses sorties récentes dans la commune de Thiaroye-sur-Mer ainsi que dans le quartier de Grand Médine illustrent son engagement à concrétiser la vision du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, pour un développement urbain inclusif et durable.

Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant l’urgence de relancer les programmes de logements sociaux et de moderniser l’habitat en milieu rural. L’accent a été mis sur la création de plans d’aménagement consensuels et la restructuration urbaine, des axes stratégiques qui relèvent directement du champ d’action de la direction de Momar Ndiaye. Le président a également appelé à faire du logement décent une cause nationale dès 2025, tout en rendant compte mensuellement des avancées.

Une responsabilité que Momar Ndiaye et son équipe prennent très au sérieux. "Momar Ndiaye a initié une tournée sur les projets de restructuration qu'il a trouvés au sein de la Direction de l'Aménagement Urbain et de la Restructuration (DAUR). Après sa visite de terrain dans la commune de Thiaroye-sur-Mer le Jeudi 19 décembre 2024, il s’est rendu, ce samedi 21 décembre 2024, à Grand Médine pour valider les plans de restructuration. Cette visite a été marquée par des échanges constructifs avec les populations locales, qui ont exprimé leur adhésion au projet. Momar Ndiaye a tenu à souligner la collaboration exemplaire du maire et des habitants de Grand Médine lors des précédentes étapes des enquêtes de terrain, un atout majeur pour la réussite de cette initiative. Les visites se poursuivront prochainement à Ouest Foire, Rufisque, Ziguinchor (quartier Néma 2) et Darou Salam à Bakel.

Ces déplacements permettront de maintenir un dialogue constant avec les populations et les autorités locales afin d’assurer la mise en œuvre efficace des projets" lit-on dans une notre rendue publique. Selon qui dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, emblématique par ses enjeux environnementaux et sociaux, verra la destruction de 511 maisons afin de permettre un aménagement plus structurant. Trois sites, tous situés dans le périmètre communal, ont été identifiés pour recaser les familles concernées.

"Toute la phase d’études est désormais bouclée et validée par le comité technique, ce qui marque une étape cruciale vers le lancement des travaux. Les premières zones de recasement seront bientôt aménagées, ouvrant la voie à une restructuration qui transformera durablement la commune. Cette direction est portée par des hommes et des femmes déterminés à faire avancer les projets d’aménagement urbain au service des populations. Leur professionnalisme et leur engagement sont la clé de la réussite des initiatives que nous menons ensemble" », a déclaré Momar Ndiaye.