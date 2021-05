Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) s’indigne de la tonalité et du contenu du discours du 1er Mai du président de la République.

Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) a sorti un communiqué hier, après analyse du discours du chef de l’Etat Macky Sall tenu le 1er Mai. Dans la note, le Cusems s'indigne ‘’de la tonalité́ et du contenu du discours du président de la République qui, une fois de plus, révèle tout son mépris pour les travailleurs en général et les enseignants en particulier’’.

‘’Attendu pour rassurer, nourrir l'espoir en cette journée historique du 1er Mai’’, le Cusems note ‘’qu’il a déçu, clamant son incapacité́ à revaloriser les salaires des agents de l'Etat, se reniant et se contredisant sur la question des prêts DMC que son régime est le premier à geler et dont pourtant il demandait récemment, lors d'un Conseil des ministres, le paiement sans délai’’. Les enseignants soulignent que son prédécesseur, Abdoulaye Wade, a porté́ le DMC de 2 à 5 millions et il a allongé la durée du remboursement de 4 à 7 ans, afin de libérer les fonctionnaires des intérêts astronomiques des banques et d’accéder à un logement décent. Le Directoire national du Cusems en appelle à la responsabilité́ des autorités.

‘’Interpellé sur la question de la retraite à 65 ans, il a tenté́ maladroitement d'opposer les jeunes aux travailleurs actifs qui réclament la retraite à 65 ans. Paradoxalement, ce président, "entouré de vétérans", maintient à la tête de nombreuses institutions des agents qui auraient dû jouir de la retraite depuis longtemps. Depuis près de dix ans, excepté pour les forces de défense et de sécurité́, il a réduit de manière drastique les quotas de recrutement, même dans des secteurs aussi stratégiques que l'éducation et la santé’’, constatent-ils.

Selon eux, les fonctionnaires peuvent légitimement s’interroger sur les motivations réelles du président, à travers sa communication du 1er Mai. Mais, disent-ils, cela ne fera que renforcer les travailleurs, notamment les enseignants dans leur conviction, leur détermination et leur engagement à poursuivre la lutte pour le respect des accords, la revalorisation de la fonction enseignante et l’amélioration de l’environnement scolaire.

Le Directoire du Cusems dénonce ‘’ces incohérences et reniements inacceptables’’. Il invite ses militantes et sympathisants ‘’à se mobiliser pour contrer les velléités de remise en cause d'acquis, exiger l'apurement du passif social et l'ouverture de négociations sérieuses sur le système de rémunération des agents de l’Etat’’. Ces derniers dénoncent que cinq mois après la date butoir du 30 novembre retenue pour le paiement intégral de toutes les indemnités liées aux examens, celles du Bac ne sont pas encore soldées, notamment dans le département de Rufisque et à Kédougou.

Par ailleurs, ‘’les enseignants qui ont payé́ un lourd tribut dans cette crise sanitaire, s’attendaient à̀ des annonces fortes et engageantes face aux urgences comme le système de rémunération des agents de l’Etat, les lenteurs administratives, l’amélioration de l’environnement scolaire, la création du corps des administrateurs scolaires, le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège d’enseignement en EPS, l’apurement des prêts DMC et des rappels, la fin de la surimposition des rappels’’.

Aïda Diene