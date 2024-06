En solidarité avec les blessés, mutilés et invalides de guerre, le chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), Gl Mbaye Cissé, a procédé ce vendredi matin à Terme-Sud (Ouakam) à la remise de 160 béliers à leurs associations. Un geste hautement salué par les bénéficiaires vulnérables, lors de cette cérémonie empreinte d’émotion, qui ont exprimé leur très profonde au Commandement militaire.

« Ce don vient de deux bonnes volontés sénégalaises qui ont préféré garder l’anonymat en guise de reconnaissance aux militaires. Leur geste m’a revigoré car j’ai toujours eu la ferme conviction que toute la Nation doit vous honorer. J’ai pensé vous les remettre car la famille militaire c’est la solidarité. Ce geste de solidarité entre frères d’armes fait suite au actions sociales posées par le ministre des Forces armées en faveur des familles des blessés de guerre. Je l’en remercie vivement », a déclaré le Gl Mbaye Cissé.

Si l’Etat respecte leurs droits, le Cemga a plaidé pour l’institutionnalisation d’ « une Journée de solidarité spécialement dédiée aux blessés de guerre qui verrait la contribution de chaque sénégalais, toutes classes et catégories socio-professionnelles confondues ». En outre, pour améliorer davantage leurs conditions de vie, le Cemga, préoccupé par la situation de ces hommes qui ont tout donné à la Nation et qui ne peuvent tendre la main, a annoncé d’importants projets dans le cadre de la journée nationale de la solidarité des armées.

« En plus de actions que vous avez posés pour occuper ceux d’entre vous qui en ont encore les capacités physiques, le Commandement pense à des projets pour davantage vous autonomiser », dira t-il. A sa suite, le président du regroupement des anciens militaires grands mutilés du Sénégal (RAMGMGS), Tamsir Fall, a magnifié la collaboration et la parfaite convergence de vues entre les organisations et la hiérarchie militaire. Au nom des pairs, il a exprimé sa très profonde gratitude au Gl Birame Diop, ministre des Forces Armées et au Chef d’Etat Major Général des armées (Cemga), Gl Mbaye Cissé « Nous remercions le ministre des forces armées pour toutes les actions sociales consenties en notre faveur.

Pour la Première fois nous recevons des moutons. Mention spéciale au Gl Mbaye Cissé qui « ne ménage aucun effort pour écouter nos doléances et pour nous assister. Il nous a offert deux terrains jumelés à usage de bureau et usage commercial à Bambilor". Ainsi, les perspectives sont bonnes. "Le Cemga compte pérenniser ce soutien de Tabaski en plus de nous promettre d’autres actions pour des projets afin de nous rendre autonome et de recouvrer notre dignité". Ainsi, "pour une plus grande efficacité et une meilleure coordination des actions", les deux associations, le RAMGMGS l’ANAMIS, "se sont regroupés en une seule entité et un bureau a été mis sur pied pour parler d’une seule et même voix".

Malamine CISSE