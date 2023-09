Après le choix porté sur Amadou Ba pour conduire les destinées de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024, l’heure est à la conjugaison des forces, chez les responsables politiques de la coalition. Au moment où les frustrés tracent leur destin ailleurs.

Le patron de la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (Dapsa) au ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, et non moins responsable APR à Ziguinchor, soutient Amadou Ba pour la prochaine Présidentielle. Le docteur Ibrahima Mendy considère que le président de la République Macky Sall a pris cette décision en connaissance de cause. "L'actuel Premier ministre a été préféré pour ses atouts parmi lesquels : la compétence, l'humilité et sa forte connaissance de l'Administration publique.

Je dois vous avouer que j'ai fait partie des responsables politiques de l'APR à dire au président Macky Sall de choisir notre candidat en notre nom. À ce choix, j'adhère, très sincèrement. Et c'est avec forte conviction que je soutiens Amadou Ba qui est, à mon avis, le meilleur profil. Je connais l'homme, pour avoir travaillé avec lui sur des dossiers importants, notamment sur le PSE dont il avait en charge la formulation avec tout ce que ce plan représente en termes d'impacts sur le développement économique et social du Sénégal’’.

Il ajoute : ‘’Amadou Ba, au-delà de la coordination de la formulation du PSE, avait en charge également la mise en œuvre de ce programme dont il est le grand connaisseur. En plus de toutes ces responsabilités, c'est lui qui a dirigé les travaux du Groupe consultatif de Paris avec son ministère qui a chapeauté tout le travail interministériel. Il a montré de quoi il est capable", souligne le Dr Mendy dans une note rendue publique.

Il ajoute que le choix du président Sall est un homme avec un bon carnet d’adresses de par ses contacts avec des partenaires techniques et financiers du Sénégal à la tête du département de l'Économie, des Finances, du Budget et du Plan. "Il présente, dit-il, un grand background dans la coopération bilatérale et multimédia, ceci compte non tenu de son passage au ministère des Affaires étrangères’’.

Ainsi, le responsable démonte des critiques contre le Premier ministre. ‘’Les élections se suivent, mais ne sont pas de même nature. En ce sens, la Présidentielle est une élection à part, de loin incomparable aux Municipales où c'est la base qui élit. Alors qu’à la Présidentielle, c'est la somme des suffrages engrangés qui confère un poids électoral déterminé à un candidat. Si bien que, quand j'entends certaines personnes dire qu’Amadou Ba n'a pas de base politique, je conteste cet argument. Mieux, même en ayant perdu sa base des Parcelles-Assainies aux dernières élections, il reste fort. Il pèse quand même 40 % de l'électorat valablement exprimé. Un tel taux d'électeurs sur une base de près de 100 mille votants est incomparable au poids d'un responsable politique qui gagne une localité de 1 000 suffrages. Faites le calcul pour trouver la valeur d’Amadou Ba sur la base du quotient des 40 % des 100 mille votants. Son apport, de ce point de vue, est énorme et influent. Encore qu'il a eu à gagner des élections à Dakar dans un passé récent’’, plaide le Dr Mendy.

D’ailleurs, il est convaincu qu’à la prochaine Présidentielle, la donne va changer aux Parcelles-Assainies. ‘’Il faudra surtout compter avec le sentiment partisan des Parcellois qui voudront voir un des leurs devenir président du Sénégal. L'engouement sera à la hausse. Il faudra tout relativiser dans une certaine mesure", indique-t-il.

Car, au-delà même du fait qu'un candidat à la Présidentielle est porté par un appareil politique, d'autant que c'est la somme des voix qui constitue son poids valable, le coefficient d’Amadou Ba compte, souligne-t-il. Il en est de même de l'appareil politique. "Déjà, chez nous à Ziguinchor, au niveau des responsables, nous devons travailler dans la concorde et l'unité pour asseoir la confiance auprès des militants. L'entente et l'esprit de cohésion vont être des facteurs déterminants partout pour la victoire. Cette unité est sacrée partout, car c'est elle qui fera gagner BBY. Travailler à l'unisson, c'est le mot d'ordre valable à Ziguinchor, à Kaolack et partout’’.

Toutefois, le responsable politique a une pensée pour ceux qui se sont démarqués de BBY. ‘’J'estime qu'au nom de la cohérence, ils auraient dû rester. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont pris sur eux la responsabilité de partir, alors que le postulat de départ était que le leader choisisse pour tout le monde. Mais ceux qui sont partis doivent leur aura au président Macky Sall qui les a fabriqués autant qu'ils sont", fait remarquer le directeur de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (Dapsa).

CHEIKH THIAM