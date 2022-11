L’équipe du Sénégal, arrivée à Doha ce dimanche, a entamé sa 2e journée de travail. Après le premier galop effectué, ce lundi, avec 19 éléments, les Lions ont été en salle dans la matinée, hier.

Les six joueurs qui manquaient à l’appel ont rallié le groupe et ont même pris part à la 2e séance d’entrainement tenue dans la soirée au stade Al Duhail. Il s’agit Pape Abou Cissé, de Fode Ballo Touré, des Marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng et des Monégasques Ismail Jakobs et Krépin Diatta.

Aliou Cissé a désormais à sa disposition tous les 25 joueurs convoqués. Sauf Sadio Mané, blessé au péroné, manque encore à l’appel. L’attaquant du Bayern, resté à Munich pour suivre ses soins, devrait subir de nouveaux examens dimanche prochain.