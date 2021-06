Le Sénégal a bénéficié d’un financement d’environ 484 milliards de francs CFA du Groupe de la Banque mondiale, pour renforcer l’équité territoriale, l’accès au foncier, au logement, etc. Les quatre accords ont été signés hier, entre les deux parties.

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Nathan Belete, ont procédé, hier, à la signature de quatre accords de financement. ‘’C’est un honneur pour moi et pour le gouvernement de procéder à la signature de quatre accords qui porteront à 898 millions de dollars, soit environ 484 milliards de francs CFA, l’enveloppe de financements conclus avec le Groupe de la Banque mondiale au cours de ces douze derniers mois. Ce résultat exceptionnel témoigne de l’excellente coopération entre la Banque mondiale et le Sénégal, mais surtout de l’efficacité des départements ministériels et services de l’Etat intervenant dans la préparation des projets inscrits dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap 2A) du Plan Sénégal émergent’’, explique le ministre des Finances.

D’après Abdoulaye Daouda Diallo, les accords qu’ils ont signés matérialisent ‘’parfaitement’’ cette vision de la Banque mondiale en faveur d’un ‘’développement harmonieux’’ de l’ensemble du Sénégal. ‘’Premièrement, la politique d’équité territoriale sera poursuivie avec le Projet régional d’accès à l’électricité et de technologies de stockage d’énergie par batterie, qui a bénéficié d’un don de 64,5 millions de dollars, environ 35 milliards de francs CFA, en plus d’un prêt d’un même montant. La fourniture d’installations d’infrastructures de distribution d'électricité et d’équipements de stockage constitue un impératif pour l’atteinte des objectifs d’émergence à l’horizon 2035. La politique volontariste menée par le gouvernement a permis d’améliorer la couverture électrique au niveau national et le projet dont nous venons de conclure le financement permettra de relever le défi de l’accès universel en 2025’’, précise-t-il.

Deuxièmement, le ministre des Finances relève que l’accès au foncier et sa sécurisation, véritables moteurs de croissance, de développement et d’équité en milieu urbain comme rural, seront vigoureusement renforcés avec le Projet d’amélioration du cadastre et du foncier au Sénégal (Procasef). ‘’Longuement mûri dans sa cohérence et son exhaustivité pour la modernisation des opérations foncières et cadastrales, avec un financement de 80 millions de dollars, soit 43 milliards de francs CFA, le Procasef bénéficiera à plus de deux millions et demi de personnes dans les zones rurales et périurbaines de notre pays, et permettra de faire un pas majeur dans la prise en compte des préoccupations de nos concitoyens dans le domaine du foncier’’, dit-il.

‘’Aider à formaliser’’ les droits fonciers au sein de 136 communes

Le ministre estime qu’à travers le renforcement de la capacité de mise en œuvre du cadastre au niveau national et l’augmentation du nombre de personnes disposant de droits fonciers, ce projet contribuera à la politique d’accès au logement décent, en plus du programme des 100 000 logements en cours de mise en œuvre.

‘’Pour les acteurs économiques, dans l’agriculture, l’élevage et la transformation, la sécurisation des droits fonciers facilitera l’accès à un financement moins cher, conformément à la volonté du gouvernement de faire du secteur privé le moteur de notre marche résolue vers l’émergence’’, dit-il.

Entre autres résultats visés, le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal a ajouté que le Procasef, conçu avec une contribution appréciée d’organisations de la société civile, et en partenariat avec les autres partenaires techniques et financiers, veut ‘’aider à formaliser’’, au sein de 136 communes, les droits fonciers sur le domaine national. Ceci, qu’ils soient individuels ou collectifs, qu’ils portent sur des terrains agricoles, pastoraux ou d’habitation et remettre des documents fonciers officiels à chaque ayant droit. ‘’Le Procasef permettra aussi de donner aux institutions en charge du foncier, depuis les communes jusqu’aux ministères centraux, les infrastructures, les outils et les capacités humaines nécessaires à l’enregistrement à grande échelle des droits sur le sol’’, poursuit Nathan Belete.

59 milliards de francs CFA pour les bourses de sécurité familiale

Par ailleurs, Abdoulaye Daouda Diallo a souligné que la tournée économique du chef de l’Etat a permis d’imprimer davantage la vision du gouvernement pour un ‘’Sénégal de tous et pour tous’’. ‘’L’accord de financement de 110 millions de dollars, soit 59 milliards de francs CFA, dont 64 %, et non-remboursable du Projet sur les filets sociaux, communément appelé Bourses de sécurité familiale, marqueur social de la politique de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, contribue à sortir les populations défavorisées de la pauvreté, pour leur offrir un accès équitable aux ressources économiques et financières, et au potentiel de développement de notre pays’’, soutient le ministre.

D’après lui, le succès qu’a eu ce programme à ‘’fort impact’’, les exhorte, de ce fait, à consolider et à étendre cette démarche publique d’inclusion sociale et économique. ‘’Le transfert conditionnel de bourses familiales a non seulement permis de soulager les ménages vivant dans des situations précaires, mais elle permet, aussi, d’instaurer une dynamique positive en sortant définitivement de la pauvreté des familles dont les ressources du projet permettent de maintenir les enfants à l’école, d’investir dans la santé, améliorant ainsi leur avenir. Le gouvernement poursuivra cet effort d’équité avec le renforcement du dispositif de ciblage dont le Registre nationale unique (RNU) rénové sera l’épine dorsale. Parallèlement à cet effort avec les ressources propres du Sénégal, le gouvernement a conclu, aujourd’hui (hier) un don de 67 millions de dollars, environ 36 milliards de francs CFA, et un prêt concessionnel d’égal montant pour parachever notre campagne nationale de vaccination’’, dit le ministre.

Se focaliser sur une ‘’mise œuvre efficace’’

Maintenant que ces financements sont disponibles, pour le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, il importe de se focaliser sur leur ‘’mise œuvre efficace’’, selon les bonnes pratiques de gestion des finances publiques. ‘’La population sénégalaise en général et ses composantes les plus vulnérables en particulier, comptent sur tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes, afin qu’ils puissent en voir rapidement l’impact visible sur l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est un chantier immense, de longue haleine et la Banque mondiale apporte aujourd’hui sa contribution en mettant à disposition les ressources nécessaires pour aider à relever ce défi’’, témoigne Nathan Belete.

Il convient de relever que le Sénégal, depuis la survenance de la pandémie, a bénéficié de différents appuis financiers de la part de la Banque mondiale. Il s’agit notamment de l’appui budgétaire de 59,5 milliards de francs CFA pour couvrir les dépenses prioritaires du Plan de résilience économique et sociale (Pres). A ces montants s’ajoutent aujourd’hui : 72 milliards de francs CFA pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 ; 64,5 milliards pour l’accès à l’électricité. Mais aussi les 43 milliards pour moderniser la gestion du foncier et du cadastre, et 59 milliards pour les bourses de sécurité familiale.

