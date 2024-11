L’exposition "Symboles de la vie : Au-delà du regard", présentée par Dakartnews et Caravan Arts, met en lumière les œuvres des artistes Tidiane Ndongo et Djibril Coulibaly qui explorent des thèmes tels que l'identité, la résilience, la condition féminine et le patrimoine culturel.

Des symboles, des signes et l'essence même de la vie. C'est ce que l'on découvre dans l'exposition "Symboles de la vie : Au-delà du regard", qui se tient au Djoloff, à la Médina. Organisée par Dakartnews en partenariat avec Caravan Art, cette exposition présente les œuvres de deux artistes : le Sénégalais Djibril Coulibaly et le Malien Tidiane Ndongo.

Le premier s'exprime à travers des empreintes digitales, des couleurs éclatantes, des silhouettes humaines et bien plus encore. Djibril Coulibaly est un artiste émérite dont la pratique artistique est ancrée dans sa foi et sa spiritualité. Les empreintes digitales sont au centre de sa création.

Le second utilise la technique du bogolon, une technique de peinture traditionnelle utilisant de l’argile, des plantes, des racines et des éléments naturels. Tidiane Ndongo a développé son propre style.

"Nous avons tous en commun les signes. Tous les êtres vivants respirent l’art, qui est un langage universel. Cette exposition nous renvoie aux éléments que l’on ne voit pas forcément. Les symboles de vie ne sont pas seulement ce que l’on peut toucher physiquement", indique Djibril Coulibaly. Son exposition englobe différents thèmes allant de la vie à la mort, en passant par le phénomène de l’immigration.

Pour sa part, au-delà du regard, Tidiane Ndongo essaie surtout d’interroger, de poser des questions qui sont existentielles pour lui, c’est-à-dire le rôle de la femme, la gestion de nos politiques dans les pays africains et le rôle de la diaspora, l’exode de la jeunesse. "Concernant le rôle de la femme dans la société, est-ce qu'il faut toujours continuer à recevoir les narratifs extérieurs ou allons-nous nous approprier le narratif africain qui, pour moi, est encore plus juste et adapté à nos cultures ?", se demande-t-il.

Créations riches en symboles

L’exposition "Symboles de la vie : Au-delà du regard" donne une expérience visuelle et sensorielle exceptionnelle qui résonne bien au-delà de la première impression. Ce qui préoccupe ces artistes dans leur démarche, explique-t-on, ce n'est pas la reproduction mimétique des objets, mais la vitalité qui les anime. Ils invitent à une relation alternative avec le monde. Leurs créations, riches en symbolisme, invitent à réfléchir sur des thèmes universels tels que l'identité, la résilience, la transformation, l'héritage et la transmission.

Des symboles puissants sont utilisés pour évoquer des réflexions sur la condition humaine et les expériences partagées. "J’ai compris que la peinture... a le pouvoir de nous révéler notre humanité secrète", écrit David Diop, l'écrivain franco-sénégalais lauréat du Prix Booker, à la fin de son émouvant roman ‘’La porte du voyage sans retour’’. Ces mots résonnent profondément avec cette exposition inspirante, "Symboles de la vie : Au-delà du regard" - Une exploration artistique de l'âme humaine", a déclaré le président de Caravan Art, Paul G. Chandler.

"Cette exposition exceptionnelle met en lumière deux artistes remarquables dont le travail enrichit notre compréhension mutuelle et de la transcendance. Tidiane Ndongo et Djibril Coulibaly incarnent brillamment notre vision de voir les arts jouer un rôle stratégique dans la transformation de notre monde ; ils touchent à la dimension spirituelle de notre existence humaine", a-t-il ajouté.

Il souligne que l’art est un langage universel qui a la capacité d'effacer les différences qui nous divisent. Dans un monde où les divisions ont toujours déchiré la famille humaine, l'art offre, selon Paul Chandler, un chemin vers la réconciliation et l'unité. "Cette exposition démontre que les initiatives artistiques sont, par leur nature même, des 'points de rencontre' réunissant des personnes de divers horizons qui, autrement, pourraient rester séparées, et favorisant ainsi une meilleure compréhension entre les cultures et les traditions spirituelles", a-t-il soutenu.

Aux yeux de M. Chandler, cette exposition invite à engager la conversation tant avec l’autre qu’avec nous-mêmes. "Elle explore certains des aspects les plus profonds de notre humanité partagée. Cela contribue à notre quête mondiale d'un avenir plus harmonieux, tant entre nous qu'avec notre planète. La dimension transcendante de cette exposition fait écho aux mots du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor : 'L'art est animé par des forces invisibles qui régissent l'univers'", a-t-il soutenu.

BABACAR SY SEYE