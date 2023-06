Le centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor a accueilli les chanteurs et les mélomanes pour la Fête de la musique 2023. Une célébration dans la sobriété marquée par les derniers événements de juin. C’est le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, en compagnie de la directrice des Arts, Ndèye Khoudia Diagne, qui a présidé la sobre cérémonie de célébration. C’est le groupe Diama Djigui qui a ouvert le bal avec des sonorités mandingues et la belle voix de Mariétou Kouyaté qui a interprété des sons, dont celle de la diva malienne Oumou Sangaré ‘’Seya’’.

La chanteuse sénégalaise d’origine cap-verdienne, Paulette Diémé, a repris le son de feu Thione Seck ‘’Iow’’ et sa chanson mythique qui la fait révéler il y a une vingtaine d’années, ‘Mas ki Mal’ qui a fait danser le public et même certains officiels. Après, c’était au tour de l’orchestre régional de Dakar de prester et la jeune chanteuse Riéma Diop a étalé son talent. L’orchestre Jiggen Yi a presté en dernier de belles mélodies et dans une ambiance des jours heureux.

Le professeur Aliou Sow a félicité les artistes qui ont participé à la soirée et loué les talents des jeunes. “Cette forme de célébration dans un contexte particulier est une excellente forme, car la Fête de la musique est le moment de célébration des talents, de révélations, de projection vers l’avenir, mais aussi de communion, de brassage et de fraternité. Ce que nous avons vu montre que la bonne graine est là, le talent artistique et la création artistique reposent sur un socle solide, la vaillance, la polyvalence et la capacité de discernement de sa jeunesse’’, salue-t-il. Il promet un rattrapage de la grande fête de la musique lors du prochain Festival national des arts et de la culture (Fesnac).