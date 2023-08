La pépite du FC Barcelone a encore régalé face à Villarreal samedi soir. L’Espagnol s’affirme déjà comme un cadre de Xavi Hernandez.

« On ne se rappelle pas d’une telle irruption en Liga : regardez le mach dingue de Lamine Yamal ». Ce titre du quotidien AS illustre bien ce qui se dit en Espagne au lendemain de la nouvelle masterclass de la pépite barcelonaise. Du haut de ses 16 ans fraîchement fêtés, l’ailier a encore brillé, sur la pelouse du Sous-Marin Jaune cette fois, un des déplacements les plus compliqués de la saison. Il a été le leader offensif de l’équipe de Xavi, excentré sur ce côté droit, affichant un leadership, un courage et une capacité à faire des différences déconcertants.

« Je n’ai pas peur, j’essaye de tout oublier et jouer, c’est ce qui me plaît et ça me réussit bien », a expliqué celui qui a été élu MVP du match. « Il n’est pas titulaire par caprice. Sa prise de décision est toujours bonne. Il est intelligent. Il est extraordinaire. J’espère qu’il va être ici beaucoup d’années, il peut marquer une époque. Il est humble, il travaille, il aime le foot », expliquait pour sa part Xavi.

Les Madrilènes sont aussi séduits

Une sacrée nouvelle pour le FC Barcelone, qui n’a actuellement pas le pouvoir d’achat pour s’offrir les meilleurs joueurs du monde. Et cette explosion n’est pas bénéfique que pour le Barça, loin de là, mais aussi pour l’Espagne - il devrait représenter la Roja et non le Maroc - et pour la Liga, qui a besoin de nouvelles stars. Les médias madrilènes s’enflamment clairement. « Lamine Yamal défie la logique », s’emporte ainsi Marca, qui met en avant le fait que l’adolescent n’a pas peur de prendre les commandes de l’équipe à un âge si précoce.

« Je n’avais jamais vu personne faire ça à 16 ans », a de son côté lancé Edu Aguirre, consultant pourtant très pro-Madrid, dans l’émission aussi très marquée merengue El Chiringuito. Tout indique que le Catalan sera appelé par Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour les prochaines rencontres de la sélection du sud de l’Europe dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro. Le début d’une nouvelle ère.

