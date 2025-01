Lors de l'Assemblée générale de l'Association des femmes magistrates du Sénégal (AFMS), la présidente a confié que depuis deux ans, l’AFMS s’affirme comme une force incontournable dans la magistrature sénégalaise. Cette évolution, d'après Marie Odile Thiakane Ndiaye, repose sur leur volonté collective de relever des défis majeurs : la sous-représentation des femmes dans la magistrature, le renforcement de leurs compétences et la sensibilisation des jeunes filles aux métiers du droit.

Parmi les réalisations marquantes de l’année 2024, leur programme d’encadrement de 100 candidats pour les concours de la magistrature et du barreau occupe une place centrale. Il illustre concrètement leur détermination à transformer l’égalité des chances en une réalité tangible. Créée en janvier 2023, l’association a pour mission principale de renforcer le leadership féminin dans la magistrature et de promouvoir une justice inclusive. Avec seulement 18,73 % de femmes représentées dans ce corps, l’AFMS aspire à accroître cette proportion tout en soutenant la formation continue et l’éducation des jeunes filles. "Nous avons eu la satisfaction de voir six de ces candidates admises. Ces résultats ne sont pas de simples chiffres, ils incarnent la solidarité, l’accompagnement et l’engagement collectif", a confié Mme Ndiaye.

...En outre, elle a confié que la lutte contre les violences basées sur le genre exige une approche globale, intégrant répression, réparation et prévention. ‘’Notre rôle, en tant que femmes magistrates, est de contribuer à impulser ce changement en proposant des réformes, en sensibilisant les acteurs du système judiciaire et en vulgarisant les outils juridiques nationaux et internationaux qui protègent les femmes et les filles. Le leadership féminin, dans cette lutte ne consiste pas seulement à occuper des postes, mais à adopter une posture inspirante et à agir avec résilience. Nous devons être des exemples pour nos filles et nos sœurs, leur montrer qu’il est possible de transformer les défis en opportunités et de contribuer activement à une société plus juste", a martelé Marie Odile Thiakane Ndiaye.