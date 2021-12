Festi-Serere

Un nouveau programme vient s'inscrire dans l'agenda culturel sénégalais avec Festi-Sérère. Organisé par la structure Femme et promotion, ce festival qui se déroulera ce 18 décembre, à la Maison de la culture Douta Seck, prône la "reconstruction" et la revalorisation de la culture de cette ethnie du Sénégal. Mame Salla Faye, initiatrice de ce projet, est revenue en détails sur ce qui attend le grand public ce 18 décembre. "Toutes les facettes de la culture sérère seront revisitées. Le Ngoulou (mariage en milieu sérère) ainsi que le Ngomar (danse des initiés) constituent les points culminants de l'événement", a-t-elle déclaré. Il faut aussi ajouter que la perception de la case de l'homme sera largement évoquée lors de ce festival. Festi-Sérère permettra également de mettre en évidence une partie de la culture sérère, en passant par les chants, danses, rites et rituels.

C'est dans cette logique que l'Orchestre national du Sénégal, lui aussi, jouera sa partition pour la réussite de cet événement. Sans oublier que les prestations annoncées des femmes de Djilor s'inscrivent sur cette même lancée. "La nuit tombée, ça sera la fête dans sa totalité ; l'Orchestre national nous fera l'honneur d'accompagner des artistes comme Mbaye Ndiaye, Latyr Faye, Cheikh Ciss, etc.", détaille toujours Mame Salla Faye, par ailleurs Présidente de la structure Femme et Promotion. L’évènement verra aussi l'organisation d’un colloque sur le thème ‘’Contribution des traditions sérères au rayonnement intellectuel de la Nation sénégalais’’.

Le débat sera animé par d'éminents hommes et femmes de culture, des chercheurs, des universitaires, des personnalités du monde sérère. Le comité scientifique étant dirigé par le professeur Pape Massène Sène. Évoquant ce volet crucial du programme, Joachina Ndiaye, membre du comité d'organisation, a aussi abordé d'autres visées de la toute première édition de ce festival. "Nous invitons les jeunes à venir nombreux au Festi-Sérère ; ça sera l'occasion pour eux de se ressourcer. Car dans ce monde globalisé, la jeunesse est de plus en plus confrontée à une perte notable de repères. Ce festival est avant tout pour les jeunes, qu'ils soient sérères, hal pulars, wolofs, etc.", explique-t-elle.