La première édition du Festival ivoiro-sénégalais (Festis) se tiendra du 7 au 9 juillet au monument de la Renaissance africaine. Ce rendez-vous gastronomique sera un moment de partage entre les peuples sénégalais et ivoirien, mais également de l’Afrique en général.

‘’Akwaba’’ (bienvenue) en Côte d’Ivoire et ‘’Téranga’’ (hospitalité) au Sénégal sont des concepts qui font l’identité de chacune de ces nations dans le monde et ces deux dénominations sont un moyen pour les initiateurs du Festival ivoiro- sénégalais de promouvoir l’intégration africaine et celle de ces deux peuples particulièrement.

Le Festis en est à sa première édition. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse en prélude à cet évènement, hier. Selon l’un des initiateurs, Sori Body, c’est un festival qui vise à rassembler toute la diaspora ivoirienne résidant au Sénégal, à communier parfaitement avec le peuple sénégalais. ‘’Ce festival vise à promouvoir la culture sénégalaise, permettre à toute la diaspora de connaître davantage le peuple sénégalais, dans ses profondeurs, dans ses quatre points. Nous qui avons passé 15 années au Sénégal, nous ne connaissons que des plats comme le ‘thiep’, le ‘mafé’, le ‘yassa’, le ‘soup kandja’, etc.

On s’est dit pourquoi ne pas organiser un festival qui nous permettrait de connaître le Sénégal dans toute sa diversité culturelle ? Au-delà de cela, présenter la culture ivoirienne et au-delà de ces deux cultures, celle de la diaspora vivant au Sénégal. C’est pourquoi nous y associons des peuples de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) notamment les Gabonais et les Camerounais, pour que cet évènement serve de fédérateur pour que toute personne qui vient au Sénégal puisse connaître la Téranga dont nous avons bénéficié. Ce festival devra nous permettre aussi, en tant qu’ivoiriens, de promouvoir le ‘Akwaba’, parce qu’aujourd’hui, il y a autant d’Ivoiriens au Sénégal et vice-versa. Pourquoi ne pas faire un événement qui puisse sceller ces deux liens-là afin qu'au-delà, c’est l’Afrique qui gagne’’, explique M. Sori.

Pour lui, au-delà du côté festif, cette rencontre est une occasion d’apprendre quelque chose, de savoir qu’aujourd’hui, dans la gastronomie sénégalaise, il y a du bon et quelque chose qu’on peut modérer, idem pour la gastronomie ivoirienne.

Un avis qui est partagé par le docteur Mamadou Abdou Diagne, nutritionniste présent à la conférence de presse qui a expliqué certains méfaits liés à l’alimentation. ‘’A l’issue de ce festival, les différents restaurateurs vont présenter des plats qui vont nous permettre d’avoir le goût, mais aussi la sécurité alimentaire que nous recherchons. On va essayer, avec le développement technologique, de voir comment adopter la réalité culinaire’’, a dit le Dr Diagne.

Lors de ce festival gastronomique, il y aura des stands de vente, d’exposition d’objets d’art avec des artistes sénégalais, gabonais et congolais. Les artisans du village artisanal de Soumbédioune viendront présenter leurs créations. Ce qui participe, selon les organisateurs, à la découverte du Sénégal. Ce festival sera aussi un rendez-vous musical et verra la participation de la Reine du Djolof Band Viviane Chidid, du célèbre groupe ivoirien Espoir 2000 et bien d’autres talents.

