La Foire internationale de Kaolack (Fika) va ouvrir ses portes, le 28 octobre 2021, jusqu’au 14 novembre 2021. En visite hier sur le site, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, a annoncé que tout est fin prêt pour le démarrage. L’innovation majeure de cette année est la mise en place d’une centrale d’achat.

Les organisateurs de la Foire internationale de Kaolack ont effectué une visite, hier, sur le site du Cœur de ville de Kaolack. L’initiateur du projet, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, a affiché sa satisfaction, en faisant remarquer que tout est fin prêt pour le démarrage. ‘’Auparavant, les travaux se terminaient la veille, mais cette fois, ce n’est pas le cas : tout est en place pour le démarrage’’, a-t-il déclaré à l’issue de la visite. L’homme d’affaires considère que la Fika est l’un des plus grands événements organisés après la pandémie de Covid-19, surtout avec la baisse des cas.

La directrice marketing de la Fika, Ndiaya Mbow Tall, signale que l’état d’avancement des travaux est très satisfaisant, avec un taux d’occupation complet, sachant que la foire va ouvrir ses portes le 28 octobre, ce jusqu’au 14 novembre 2021. ‘’Nous avons une demande à laquelle on ne peut même pas répondre. Le bilan d’organisation est très satisfaisant’’, annonce-t-elle.

Le point majeur des innovations, cette année, consiste en la création d’une centrale d’achat. ‘’Ce que l’on voudrait est que l’on puisse exploiter les retombées économiques de la foire pour pouvoir alimenter le marché commercial de Kaolack. La Fika a contractualisé avec beaucoup de grossistes qui font le marché alimentaire du Sénégal et, à compter de cette foire, la centrale d’achat va alimenter les groupements des femmes, ravitailler le marché kaolackois et faire marcher l’économie de la région’’, souligne-t-elle.

En outre, elle annonce que 800 participants sont attendus venant de 30 pays ; sachant qu’en 2020, la Fika avait accueilli 600 participants. Ndiaya Mbow Tall indique que le contexte a été bien choisi, qui va avec la baisse des cas de Covid-19. Elle ajoute que la sécurité sera assurée pour les participants nationaux et internationaux. ‘’Toutes les activités habituelles seront reproduites, à savoir la cérémonie d’ouverture officielle qui se tiendra le samedi 30, deux jours après l’ouverture de la foire. Nous attendons toutes les personnalités du Sénégal, les représentations diplomatiques. Il y aura aussi le concours Jonganté Cossan, puisque le président Serigne Mboup, qui prône l’économie locale, la transformation agro-alimentaire, a mis en place ce concours unique au Sénégal’’, liste-t-elle.

Il est aussi prévu le Gerté d’or et le diner de gala. Entre ces deux cérémonies qui constituent l’ouverture et la clôture de la foire, il y aura les journées dédiées aux partenaires. Tous les secteurs, notamment l’agriculture, le commerce et l’élevage, seront visités. La Fika va être couronnée par un concours sur l’entreprenariat citoyen jeune, qui va permettre de récompenser les meilleurs projets jeunes et d’être en adéquation avec le thème qui vise à valoriser l’employabilité des jeunes.

Le parrain de cette 6e édition est Cheikh Ibrahima Niasse ; le pays invité d’honneur est la Mauritanie qui s’est mobilisée.

AIDA DIENE