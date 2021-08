En plus de l’impact du coronavirus dans les activités agricoles, le rapport publié à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, évoque également l’engouement des jeunes pour ce secteur. A ce sujet, renseigne-t-on, plus de la moitié de la population rurale africaine travaille dans le secteur agricole.

‘’Les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 60 % de la population du continent et une grande proportion des 1,8 milliard de jeunes dans le monde âgés de 10 à 24 ans vit en Afrique, d’après l’Organisation des Nations Unies. Malgré la migration des jeunes vers les régions urbaines, le rapport constate qu’ils souhaitent toujours intégrer le secteur agricole’’.

Il précise néanmoins que cette frange de la population reste confrontée aux obstacles liés au financement ou à la formation nécessaires pour créer des entreprises capables de fournir des revenus stables et des carrières gratifiantes. Ainsi, pour aider les jeunes à adopter des technologies de pointe et bâtir des entreprises qui soutiennent l’agenda de la sécurité alimentaire et les systèmes agroalimentaires en Afrique, des points faibles et les besoins critiques ont été identifiés. Les signataires du rapport estiment, entre autres, que l’accès au capital financier, le renforcement des capacités et l’accès à la terre renforceront l’intérêt des jeunes pour l’agriculture.

‘’Les petits exploitants agricoles adopteront des technologies de pointe, si les outils sont abordables et s’ils peuvent recevoir une formation sur leur utilisation. Les innovations agricoles ont un pouvoir d’attraction pour tous les acteurs de la filière. Elles peuvent créer des opportunités pour des jeunes qui se désintéressent de l’agriculture, tout en augmentant durablement la productivité des petits exploitants, améliorant ainsi leurs moyens de subsistance et stimulant la croissance de l’économie en général’’, souligne-t-on.