Publié le 8 Jun 2026 - 20:19
FINANCES PUBLIQUES - MARS 2026  

L’ANSD révèle des contreperformances fiscales

 

Au mois de mars 2026, les recettes de l'État s'établissent à 317,6 milliards de FCFA, marquant un repli de 27,4% par rapport au mois précédent, selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette contraction mensuelle découle concomitamment de la chute des recettes fiscales (-24,1%), ainsi que du recul des recettes non fiscales (-72,7%). En comparaison annuelle, les recettes totales fléchissent de 6,7% par rapport à mars 2025. Cette régression s'explique par la forte diminution des recettes non fiscales (-69,5%) et la contreperformance des recettes fiscales (-1,5%).

En cumul sur le premier trimestre de 2026, les recettes totales de l'État progressent cependant de 4,9% pour atteindre 1 073,5 milliards de FCFA contre 1 023,2 milliards de FCFA un an auparavant.

Prix et compétitivité

Durant le mois sous revue, selon l’ANSD, les prix à la consommation mesurés par l’IHPC ont augmenté de 0,2% en variation mensuelle sous l’effet du renchérissement des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+1,4%), des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,4%) et des services de l’« Hébergement et restauration » (+0,4%). En glissement annuel, les prix à la consommation s’accroissent de 1,4%. En mars 2026, les prix à la production industrielle se rehaussent de 7,0% par rapport au mois précédent. En glissement annuel, les prix se bonifient de 6,6% par rapport à mars 2025.

Durant la même période, les prix du commerce extérieur enregistrent une hausse simultanée ; ceux des exportations et des importations se relevant respectivement de 2,2% et 1,4% par rapport au mois précédent. Cette évolution induit un gain de 0,8% des termes de l’échange, s'établissant à 1,31 au mois sous revue contre 1,30 en février 2026.

Également, la compétitivité-prix de l'économie sénégalaise s'est améliorée, consécutivement au repli mensuel de 1,2% du Taux de Change Effectif Réel (TCER). Cette amélioration est essentiellement portée par un différentiel d'inflation favorable (-0,6 pdp). Vis-à-vis des partenaires commerciaux, la position du Sénégal se renforce à l'égard de la Zone Euro, où le TCER recule de 1,0%. À l'inverse, une perte de compétitivité est observée face aux pays membres de l'UEMOA, se traduisant par une hausse du TCER de 0,1%.

Balance commerciale

Ainsi, au mois de mars 2026, le solde commercial s’établit à +183,8 milliards de FCFA contre -60,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit un redressement de +243,9 milliards de FCFA de la balance commerciale. Ce résultat découle d'un bond des exportations (+260,3 milliards de FCFA) malgré la hausse modérée des importations (+16,4 milliards de FCFA) en variation mensuelle. L'essor des ventes à l'extérieur est principalement porté par le pétrole brut (+85,3 milliards de FCFA), l'or non monétaire (+72,3 milliards de FCFA) et l'acide phosphorique (+55,3 milliards de FCFA).

Au titre des importations, la progression mensuelle a été fortement contenue par le repli des achats de produits pétroliers (-43,1 milliards de FCFA), notamment le pétrole brut (-32,8 milliards de FCFA). Cette baisse a atténué le poids des achats de produits céréaliers (+45,8 milliards de FCFA), tirée par le riz et le blé sur cette période.

Sur le cumul des trois premiers mois de 2026, le solde commercial devient excédentaire à +11,5 milliards de FCFA, contre un déficit de -460,5 milliards un an plus tôt, portant le taux de couverture des importations par les exportations à 100,5%.

CHEIKH THIAM

Section: 
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