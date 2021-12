Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) du Sénégal a été désigné Fonds d’investissement de l’année, à l’occasion de la 4e édition des Financial Afrik Awards tenue à Nouakchott, d’après une note rendue publique.

‘’Le jeune fonds souverain sénégalais, qui célèbre cette année son 7e exercice, voit ainsi la qualité de son travail et l’innovation dont il a su faire preuve depuis le démarrage de ses activités en 2014, être saluées par les professionnels de la finance’’, lit-on dans la note. ‘’Le Fonsis en lui-même est une réforme. En décidant de le créer, l’Etat sénégalais a choisi d’avoir une autre vision du financement et affirmé sa volonté de mieux accompagner le secteur privé. Cet Awards salue la performance de l’ensemble des personnes qui ont travaillé et travaillent au Fonsis’’.

C’est le savoir-faire local qui est salué. Nous devons continuer à trouver des financements innovants pour assurer à nos pays les moyens de leur développement et de leur souveraineté’’, selon le directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo. Les Financial Afrik Awards réunissent, depuis 2018, des experts, de hauts dirigeants des banques, des assurances, des institutions publiques, des fintechs, des bourses, des fonds d’investissement, ainsi que des PDG et décideurs d’Afrique et d’ailleurs, autour des thématiques portant sur les enjeux de développement. Le thème 2021 portait sur une vision prospective et résolument positive du continent au vu des réformes et des opportunités d’investissements : l’Afrique en 2050.