Trois ans après le sacre au Cameroun, le Sénégal va disputer une deuxième Coupe d’Afrique des nations depuis sa première étoile. Avec un groupe rajeuni, mais toujours accompagné par quelques anciens, le Sénégal se positionne en favori pour la quête du deuxième trophée.

Le 6 février 2022, les Sénégalais retenaient leur souffle devant leurs écrans. Tous les yeux étaient rivés sur le stade d’Olembé, au Cameroun. Cent vingt minutes venaient de s’écouler face aux septuples champions d’Afrique égyptiens (0-0). Le Sénégal, au palmarès vierge, retient son souffle. Encore une séance de tirs au but pour juger du sort des Lions. La bande à Aliou Cissé n’était pas forcément attendue à ce stade de la compétition, au vu de leur début de campagne. Ils n’ont obtenu qu’une victoire et n’ont inscrit qu’un seul but en phase de poules.

Mais les Lions vont monter en puissance à partir des 8es de finale.

La première étoile de la résilience

Des victoires 2-0 contre le Cap-Vert en 8es, 3-1 contre la Guinée-Équatoriale en quarts, 3-1 contre le Burkina Faso en demi-finales. Face à l’Égypte de Mohamed Salah en finale, Sadio Mané rate un penalty tôt dans la rencontre, mais ce raté ne fut qu’un épiphénomène dans cette rencontre largement dominé par les Lions. Durant tout le match, la malédiction se rapprochait de plus en plus vers sa fin. Comme un symbole, ce même Sadio Mané avait le ballon du premier sacre au bout des pieds.

Édouard Mendy avait déjà fait le gros du boulot en stoppant le penalty de Mohanad Lasheen. Le n°10 des Lions se présentait à nouveau devant Gabasky. Mais cette fois-ci, le dénouement fut tout autre. Sadio ne laissait aucune chance au portier égyptien. Le stade explose de joie. Les Sénégalais sont aux anges. Ils sont enfin champions d’Afrique. Vingt ans après la première finale disputée par la bande des Aliou Cissé, El Hadj Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga et Tony Sylva, celle menée par Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy, Abdou Diallo et Édouard Mendy a remporté le titre de champion d’Afrique à la troisième finale du pays.

Un coup du marteau qui nous ramène sur terre

Depuis ce sacre, de l’eau a coulé sous les ponts. Une nouvelle édition a été disputée en 2024. Contrairement à 2022, le Sénégal devait défendre un titre. Malheureusement, rien ne fut comme attendu. La même génération victorieuse deux ans avant, a été éliminée par le futur vainqueur, la Côte d’Ivoire, dès les 8es de finale.

Pourtant, Aliou Cissé et ses hommes avaient montré beaucoup de bonnes choses durant la phase de poules avec trois victoires en trois matches. Tous les voyants étaient au vert pour les Lions. Une bonne structure défensive, un jeu alléchant tourné vers l’attaque et un groupe soudé. Mais tout va s’écrouler… aux tirs au but face à des Éléphants blessés. Un autre traumatisme survient après les moments de joie, de bonheur et d’extase vécus en 2022 : être éliminé en 8es de la Can pour la première fois depuis le changement de formule.

Malgré cette élimination, les Lions ont plusieurs raisons de croire à un simple faux pas. À la veille de la compétition, une nouvelle vague de jeunes joueurs rejoint la Tanière. À côté des cadres et hommes forts du sacre au Cameroun en l’occurrence Sadio Mané (32 ans), Édouard Mendy (32 ans), Kalidou Koulibaly (33 ans) et Idrissa Gana Guèye (35 ans), des jeunes comme Lamine Camara (21 ans), Nicolas Jackson (22 ans), Pape Guèye (26 ans), Habib Diarra (21 ans), Pape Matar Sarr (22 ans) et Iliman Ndiaye (24 ans) ont commencé à prendre du galon et devenir des éléments importants du groupe. En même temps, plusieurs renforts seront notables dans les mois à venir.

Une dernière danse à assurer

Plus proches de la fin, les quatre mousquetaires vont sans doute vivre leur dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc. Pour réussir leur sortie, ils auront à cœur de tricoter une deuxième étoile sur le maillot du Sénégal. Colonne vertébrale des Lions depuis plus de cinq ans, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa G. Guèye et Sadio Mané continuent de performer au haut niveau et de jouer les grands rôles dans leurs clubs respectifs. Deuxième meilleur gardien de Saudi Pro League au nombre de buts concédés par match (0,8) Mendy réalise une saison remarquable avec Al-Ahli en championnat et même en Ligue des champions asiatique. Comme son compatriote, Kalidou Koulibaly fait partie du top 5 des meilleurs joueurs à son poste en SPL. Patron de la défense des champions en titre, le capitaine des Lions contribue largement à faire d’Al-Hilal, le meilleur club du royaume.

Toujours aussi utile et remuant sur son côté, Sadio Mané est le lieutenant parfait du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. Avec 11 contributions (5 buts et 6 passes décisives) en 18 journées de championnat (88 minutes par match), le n°10 des Lions est le deuxième joueur offensif le plus performant d’Al-Nassr après Ronaldo. Au-delà des statistiques, son influence dans le jeu de son équipe est plus que remarquable. En Premier League, Idrissa Gana Guèye fait partie des références à son poste, à 35 ans. Meilleur tacleur du championnat avec 3,4 tacles réussis par match, le recordman de rencontres en sélection nationale est toujours aussi important pour les équipes dans lesquelles il joue. Leurs expériences seront d’un grand apport dans le groupe des Lions, à l’orée de ce tournoi continental.

Prêts à prendre le pouvoir

La jeunesse ne sera pas en reste dans cette nouvelle quête. Récemment élu Meilleur joueur du mois de janvier de l’AS Monaco, Lamine Camara est le porte-étendard de cette nouvelle génération qui peut postuler à une place de titulaire dans les prochains mois au Maroc. Le double Meilleur jeune joueur africain en titre explose cette saison dans la Principauté. Impliqué sur 7 buts en 15 titularisations en tant que milieu de terrain, l’ancien Messin est dans le top 3 des joueurs les plus importants de l’ASM. À son poste, il est un des joueurs les plus performants. Troisième milieu de terrain avec le plus de passes clés par match, sa précision sur coups de pied arrêtés fait de lui un danger permanent pour les équipes adverses.

Comme Lamine Camara, Habib Diarra est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Capitaine du Racing club de Strasbourg, le natif de Guédiawaye a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Dans le jeu, il est important par ses courses, son volume de jeu et son leadership. Habib a déjà apporté toutes ses qualités avec la sélection. Loin du joueur qui a évolué la saison dernière à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye est l’un des joueurs à regarder cette saison en Premier League. Parmi les meilleurs dribbleurs de la PL (2,5 dribbles par match), l’ancien joueur de Sheffield United réalise une saison remarquable avec Everton.

Un nouveau Pape aux commandes

Tout ce groupe mélangé entre l’ancienne et la nouvelle génération sera mené par un autre acteur de l’épopée 2002. Auteur de la talonnade qui fait office de passe décisive pour le but victorieux d’Henri Camara contre la Suède au Mondial-2002, Pape Thiaw revient dans la Tanière en tant que sélectionneur. Il remplace son ancien capitaine Aliou Cissé, vainqueur de la Can-2022. Comme son prédécesseur, Pape a montré son ambition de mener ce groupe jusqu’à la victoire finale. Pour les quatre matches qu’il a déjà dirigés, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale a montré qu’il a toutes les qualités requises pour y arriver.

Depuis son officialisation à la tête des Lions, le vainqueur du Chan-2023 œuvrer d’arrache-pied pour convaincre des binationaux de rejoindre la Tanière. Certains d’entre eux ont déjà confirmé leur venue. Yehvann Diouf (26 ans), portier du Stade Reims, a déclaré qu’il est à la disposition du sélectionneur. Malick Thiaw (23 ans) et Assane Diao (19 ans) ont aussi été contactés. Des joueurs avec d’énormes qualités qui seront d’un grand apport pour reconquérir le titre continental.

