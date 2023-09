Arrivé après l’Euro 2020 pour succéder à Joachim Löw, Hans-Dieter Flick devait redonner une impulsion à l’Allemagne après deux compétitions décevantes. Alors que son équipe a été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde 2022, la dynamique s’est même empirée ces derniers mois. Cela a coûté sa place de sélectionneur suite à une humiliation contre le Japon (4-1).

En 123 ans, l’Allemagne n’avait pas viré le moindre de ses sélectionneurs, c’est désormais chose faite puisque Hans-Dieter Flick a été démis de ses fonctions suite à une trêve internationale de septembre totalement loupée où l’Allemagne a perdu 4-1 face au Japon. ‘’Hansi Flick libéré comme sélectionneur national. L’Assemblée générale et le conseils de surveillance de la DFB ont décidé aujourd’hui de se démettre Hansi Flick et ses adjoints Marcus Sorget et Danny Röhl de leurs fonctions avec effet immédiat’’, peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Allemande.

Nommé en 2021 juste après l’Euro 2020, le coach allemand de 58 ans arrivait fort d’un excellent passage au Bayern Munich avec notamment la victoire finale lors de la Ligue des Champions 2020 face au Paris Saint-Germain (1-0). Retrouvant des joueurs qu’il a connu avec le club bavarois et déployant un jeu attrayant, il semblait amener un vent de fraicheur à une équipe en perte de repères. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu.

Des résultats chaotiques

Nourrissant de belles ambitions pour la Coupe du Monde 2022, l’Allemagne est tombée de haut rapidement. Surpris par le Japon (2-1) et ne pouvant faire mieux qu’un match nul face à l’Espagne (1-1), les Aigles s’imposaient péniblement contre le Costa Rica, mais terminaient quand même à une troisième place synonyme d’élimination. Un nouveau séisme, quatre ans après une désillusion identique à la Coupe du Monde 2018.

Finalement, resté en poste en vue d’un Euro 2024 à domicile, Hans-Dieter Flick a eu la possibilité de relever la pente, mais cela ne s’est pas bien profilé. Enchaînant les revers face à la Belgique (3-2), la Pologne (1-0) ou encore la Colombie (2-0), l’Allemagne a été écrasé ce samedi par le Japon (4-1). La défaite de trop qui a scellé le sort de l’entraîneur allemand. ‘’Rudi Völler, Hannes Wolf et Sandro Wagner s’occuperont ponctuellement de l’équipe nationale lors du match international mardi prochain à Dortmund contre la France, vice-championne du monde. L’objectif est de trouver le plus rapidement possible un successeur à Hansi Flick’’, peut-on lire à la fin du communiqué.

FOOTMERCATO. NET