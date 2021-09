Trois semaines après la fin du mercato estival, de nombreux joueurs sont toujours sur le carreau et n'ont pas trouvé de clubs. Parmi eux, figurent d'anciens grands noms du football européen et de Ligue 1. Avis aux amateurs.

Après chaque mercato estival, de nombreux joueurs peinent à retrouver un club malgré leur statut d'agent libre. Cette année, c'est encore plus le cas entre difficultés financières des clubs européens, effectifs déjà surchargés et une certaine défiance devant la forme ou la réputation affichées par de nombreux joueurs à tort ou à raison. En galère ou en attente d'opportunité, voici notre onze type des joueurs libres qui sont sur le marché et espèrent rapidement trouver preneur. Et il y a de sacrées noms qui pourraient dépanner bien des clubs français et européens...

Et pour le poste de gardien de but, nous avons choisi de mettre en avant Sergio Romero, même si nous aurions pu également choisir Yoann Cardinale (ex-Nice) ou encore Yohann Pelé (ex-OM). À 34 ans, le portier international argentin (96 sélections) est une éternelle doublure depuis la saison 2013-14 (Monaco, Sampdoria, Manchester United). Laissé libre par MU cet été, celui qui a connu une saison blanche en 2020-21 pourrait rendre des services à bien des clubs. L'une des têtes de gondole de ce onze type disposé en 3-5-2 est bien évidemment Serge Aurier. L'ancien latéral droit du PSG a surpris son monde en résiliant son contrat avec Tottenham dans les dernières heures du mercato. Libre comme l'air depuis 3 semaines, le pilier des Elephants de Côte d'Ivoire n'a étonnamment pas de contacts à l'heure actuelle. Cependant, il se murmure que des clubs russes et du Moyen Orient pourraient se manifester. Pour compléter ce trio défensif, deux joueurs bien connus en France, à savoir Nicolas N’Koulou (31 ans) et Eliaquim Mangala (30 ans). Le roc défensif camerounais qui a disputé plus d'une centaine de matches en 4 ans passés au Torino n'a pas trouvé de club, mais sa solide expérience. Rennes qui cherchait à densifier sa défense centrale où une aventure plus exotique pourrait le contenter. Quant à l’ancien défenseur le plus cher du monde, il est toujours libre depuis son départ du FC Valence cet été. S'il a eu quelques touches en Grèce durant l'été, l’international tricolore (8 sélections) attend toujours le bon challenge et s'entraîne assidûment avec un préparateur physique. Dans cette défense, nous aurions pu également citer Jemerson, l'ancien de Monaco aujoud'hui âgé de 29 ans. Ce dernier n'a absolument aucun contact. Triste pour l'international brésilien qui était surnommé à son arrivée sur le Rocher, "Blackenbauer".

Ben Arfa, Grenier et Bentaleb libres comme l'air !

Au milieu de terrain et à la vue des internationaux encore libres, nous avons décidé d'en choisir 5. On commence par Paulinho, l'ancien joueur du Barça. À 33 ans, l'international auriverde (56 sélections, 13 réalisations) pourrait rejoindre les Corinthians. Clément Grenier quant à lui est pisté par des clubs européens, de MLS mais aussi qataris. Comme nous l'a confié l'un de ses proches, il attend la bonne offre et veut privilégier le sportif au financier « Ce n’est pas une question d’argent pour Clément. Il a déjà fait ça à Guingamp. Il ne court pas après l’argent, mais après un vrai projet ». Nabil Bentaleb est lui aussi toujours à la recherche d'un nouveau projet depuis son départ de Schalke 04. Selon nos informations, le milieu international algérien, en pleine possession de ses moyens, est en discussion avancée avec un club de Ligue 1.

Libre depuis son départ de Bournemouth, l'ancien grand espoir d'Arsenal Jack Wilshere (29 ans) ne croule pas sous les offres. Pour garder la forme, il s'entraîne depuis quelques jours avec les Gunners. Pour en terminer avec ce séduisant milieu de terrain, on retrouve bien évidemment Hatem Ben Arfa. À croire que l'ancien milieu de terrain de l'OM, de l'OL et du PSG aime se retrouver dans ce type de situation. Annoncé avec insistance à l'Esperance de Tunis la semaine dernière, HBA n'a toujours pas l'ombre d'une piste concrète. Si Bordeaux a tenté sa chance l'an passé avec très peu de succès, on voit mal qui pourrait lui donner sa chance en France cet automne.

Devant, nous avons choisi deux noms en nette perte de vitesse à savoir Sebastien Giovinco (34 ans) et Daniel Sturridge (32 ans). La fourmi atomique, qui s’est révélé à la Juventus avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps en MLS du côté du Toronto FC s’est perdu en Arabie Saoudite du côté de Al-Hilal (3 saisons très moyennes dont la dernière avec seulement un but en 21 matches). Libéré par le club saoudien depuis fin août, son nom a été évoqué à l'AEK Athènes mais il pourrait finalement revenir dans les prochains jours au Toronto FC, là ou il a conne ses meilleures années de joueur.

Enfin, pour l’international anglais, vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec Liverpool, il n’a plus joué depuis 18 mois après son départ de Trabzonspor et sa lourde suspension pour des paris en ligne suspects. S’il s’est dit en pleine forme dans les réseaux sociaux, prêt à rejouer au plus haut niveau, il se trouve à Majorque depuis quelques semaines. Mis à l’essai et auteur d’un but en amical, l’international anglais n’a pas été inscrit sur les listes du club espagnol et son coach émettait quelques réserves avant d’aller plus loin. « Sturridge s'entraîne avec nous et après une période, nous verrons s'il continue ou non. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est un joueur qui était 'top' mais ça prend beaucoup de temps et il doit retrouver sa meilleure forme. » Il y a donc quelques belles affaires à saisir encore pour les clubs à la recherche d’expérience à moindre coût hors période de mercato. Reste à savoir qui sortira de l’ombre et qui devra en coré attendre avant de retrouver les terrains.

FOOTMERCATO.NET