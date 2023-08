Génération Foot, champion du Sénégal, Teungueth FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue, et le Jaraaf de Dakar ont fait la bonne affaire durant la saison de football qui vient d’être bouclée, ce dimanche avec la finale de la Coupe du Sénégal, remportée par le club de la Médina.

La saison 2022-2023 de football a été clôturée ce week-end avec la finale de la Coupe du Sénégal. L’exercice a été long, presque dix mois au bout desquels certains clubs se sont bien frotté les mains. C’est le cas de Génération Foot, de Teungueth FC et du Jaraaf.

L’académie de Déni Birame Ndao a été sacrée championne du Sénégal pour la troisième fois de son histoire, quatre ans après son dernier titre. Les Académiciens ont terminé en tête du classement de Ligue 1, à l’issue des 26 journées, avec 53 pts (16 victoires, 5 nuls et 5 défaites).

Pourtant, le début du championnat n’a pas été positif pour les protégés de Balla Djiba. À mi-parcours, les Grenats (11e, 13 pts) étaient logés dans la 2e partie du classement, avec seulement un point de plus que le premier relégable. Mais leur réveil, lors de la manche retour, a été fulgurant. Ils ont enchainé une longue série d’invincibilité qui a duré quatorze matchs, dont 11 victoires d’affilée.

Pour sa part, le Teungueth FC a pu sauver sa saison après un championnat plus ou moins décevant. Le club de Rufisque a raté le podium de Ligue 1 en terminant à la 6e place (36 pts). En battant le Casa Sports en demi-finales, le TFC s’est donné la possibilité d’éviter une saison banche. Ainsi, opposés au Stade de Mbour en finale de la Coupe de Ligue, les Rufisquois se sont imposés à l’issue de la séance des tirs au but (3 Tab 0). Les deux équipes ayant fait match nul (0-0) à la fin du temps réglementaire et des prolongations. C’est le premier titre de Teungueth FC dans cette compétition.

Quant au Jaraaf de Dakar, il a terminé la saison en apothéose, en remportant la finale de la Coupe du Sénégal. Les Médinois ont obtenu leur 16e étoile en battant le Stade de Mbour, 2-1, ce dimanche au stade Abdoulaye Wade. Ils renouent ainsi avec la Coupe nationale après dix ans d’attente.

En championnat, les Vert-Blanc de la Médina ont fini 5e, avec 37 pts.

Le Stade Mbour rate le coche, le Casa perd sa mise

Si GF, TFC et Jaraaf ont affiché le sourire à la fin de la saison, tel n’est pas le cas pour le Stade de Mbour et le Casa Sports. Le club mbourois a retrouvé l’élite cette année après une saison passée en Ligue 2. Le promu a affiché de grandes ambitions pour son retour dans l’élite. En début de saison, les Mbourois se sont donné pour objectif de gagner un trophée dans les deux ans. Pour cela, ils ont confié les rênes de l’équipe à Cheikh Guèye, qui disait avoir signé à Mbour pour ‘’gagner’’. Mais cette première année en Ligue 1 n’a pas été facile pour eux. À force de cumuler les mauvais résultats, l’entraineur a fini par rendre le tablier. Les Stadistes ont même frôlé la relégation. C’est lors de la dernière journée qu’ils ont assuré leur maintien en décrochant le point du nul sur la pelouse du Jaraaf de Dakar (1-1) sous la houlette de leur nouveau coach Abdoulaye Diakhaté. Ce dernier a maintenu l’équipe sur les bons rails en se qualifiant aussi bien pour la finale de la Coupe de la Ligue et pour la Coupe du Sénégal. Malheureusement, les Mbourois ont perdu deux occasions de réaliser leur ambition, face au TFC et au Jaraaf.

Le Casa Sports peut également nourrir des regrets. Le club de Ziguinchor a régné en maitre lors de la saison écoulée, en réalisant le doublé championnat-Coupe du Sénégal. En tant que tenant du titre, les Ziguinchorois ont manqué de régularité en Ligue 1, cette saison. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont donc perdu leur couronne au profit de Génération Foot. Ils se sont contentés du titre honorifique de vice-champion.

Vainqueurs des deux dernières éditions de la Coupe nationale, le Casa a fait chou blanc. Il a été éliminé en quarts de finale par Guédiawaye FC. En Coupe de la Ligue, l’équipe a été stoppée en demi-finales par Teungueth FC.

Jamono Fatick et l’Uso retrouvent l’élite

L’AS Douanes et le Cneps Excellence de Thiès ont été relégués en Ligue 2. C’est donc Jamono Fatick et US Ouakam qui sont les heureux élus pour la promotion en Ligue 1. Jamono Fatick (1er, 46e pts) a terminé champion de Ligue 2 grâce à sa victoire (1-3) sur la pelouse du Port (14e, 24 pts), relégué en National 1, de même que Mbour Petite Côte. Le coach Ibrahima René Diouf et ses joueurs ont permis ainsi au football fatickois de rejoindre pour la première fois l’élite. Quant à l’US Ouakam (2e, 44 pts), elle va faire son retour en Ligue 1 après cinq saisons passées en seconde division. Les Ouakamois, champions du Sénégal en 2011, ont validé leur ticket pour l’élite grâce à leur large victoire (6-1) lors de la réception de Walli Daan (7e, 32 pts).

Le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) et la Renaissance sportive de Yoff ont obtenu les tickets pour rejoindre le football professionnel en Ligue 2.

LOUIS GEORGES DIATTA