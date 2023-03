Le football sénégalais a atteint un nouveau cap, avec quatre titres continentaux, dont le dernier remporté en Égypte par les Lionceaux des moins de 20 ans. Cette moisson place le Sénégal parmi les pays qui gagnent. Mais ce statut, loin d’être un acquis, devra être confirmé.

Tel un ouragan, le football sénégalais rafle sur son passage tous les trophées mis en jeu sur le continent africain. Le dernier en date est celui de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, en Égypte. Ce qui en fait quatre en treize mois, avec la Can senior en février 2022, au Cameroun, la Can de Beach Soccer au Mozambique en octobre dernier, le Chan en février 2023 en Algérie. Et cinq, si on y ajoute la Can des malentendants, en septembre 2021 à Nairobi (Kenya). C’est l’âge d’or du ballon rond sénégalais.

Depuis sa première participation à une phase finale de Can, le football sénégalais était à la quête de son premier sacre en Afrique. Après 57 ans d’échecs, les uns plus amers que les autres, les Sénégalais ont finalement gouté à la saveur d’une victoire, avec son premier titre continental en février 2022. Ce succès de la bande à Sadio Mané a ouvert la voie aux autres sélections, équipe locale et junior. Ce résultat est le fruit d’un travail de longue haleine.

D’un foot qui ‘’compte’’ à un foot qui ‘’gagne’’

Au sortir des remous qui ont secoué le monde du football et ayant abouti à l’installation du CNP, la discipline a connu un nouveau point de départ avec la remise en place de la fédération. Porté à la tête de la nouvelle équipe fédérale, Augustin Senghor a fait le pari de l’unification et de la stabilité, le tout soutenu par une organisation solide.

Ainsi, les fédéraux se sont attelés à bâtir un football qui ‘’compte’’. Pour cela, il a fallu redynamiser le football local, avec des compétitions régulières qui se jouent sur tout le territoire national et à partir d’un calendrier maitrisé. Mais surtout les fédéraux ont mis l’accent sur la formation à la base en sortant le football de la petite catégorie de sa torpeur. Cela a abouti à une participation régulière des équipes de jeunes dans les compétitions continentales et mondiales. Les juniors ont joué trois phases finales de Coupe du monde, dont une demi-finale en 2015. Cela a été le cas également pour les A qui ont joué quatre Can successives (2015, 2017, 2019 et 2021) et deux mondiaux d’affilée (2018 et 2022).

Cette stabilité est également effective sur le banc des sélections nationales. Aliou Cissé en est la parfaite illustration. L’ancien capitaine des Lions a passé sept ans avec la sélection nationale avant de remporter le Graal, malgré deux échecs (en 2017 et en 2019).

Chez les sélections de jeunes, la fédération a procédé à une réforme importante, en mettant fin au statut de pigiste des sélectionneurs nationaux dans cette catégorie. Dans ce sens, il est prévu que les entraîneurs titulaires des équipes nationales de petites catégories ‘’bénéficieront désormais de contrats et de traitements salariaux à titre permanent’’. C’est à la suite de cette disposition que Malick Daf a démissionné de son poste au Jaraaf pour se consacrer à la sélection des U17, en 2021, avant de rejoindre les juniors.

En plus de voir leur situation s’améliorer, les coaches peuvent également travailler de façon permanente, grâce aux infrastructures sportives. Avec les centres techniques de perfectionnement Jules François Bocandé de Toubab Dialaw et Youssou Ndiaye de Guéréo, les techniciens ont pu faire des regroupements internes. ‘’Je pense que le Sénégal est en train de récupérer les fruits de plusieurs années d’investissements, d’une vision d’une équipe fédérale mise en œuvre par une direction nationale et surtout reposant sur l’expertise locale’’, a déclaré Me Senghor après la finale remportée contre la Gambie.

Devenir un football qui confirme

Désormais, les équipes nationales sénégalaises seront attendues dans toutes les compétitions auxquelles le Sénégal prendra part. L’armoire à trophées pourrait se garnir davantage avec la Can des moins de 17 ans qui pointe à l’horizon, en avril prochain en Algérie. Les Lionceaux sont logés dans la poule A avec le pays hôte, la Somalie et le Congo. Les poulains de Serigne Saliou Dia ont bouclé leur préparation par deux victoires contre le tenant du titre, le Cameroun, double champion d’Afrique (2003 et 2019). À l’issue de cette double confrontation, l’entraineur camerounais, Serge Mimpo, a placé le Sénégal parmi les favoris du tournoi.

Étant passé d’un football qui ‘’compte’’ a celui qui gagne, le défi sera maintenant la confirmation et même conquérir le monde. Avec ce beau pédigrée de jeunes joueurs, le Sénégal ne devrait pas manquer de relève pour l’équipe A. En plus du travail remarquable effectué par les centres de formation et les clubs traditionnels, la formation devra être renforcée. Cela tombe bien, puisque le directeur technique national, qui est déjà tourné vers l’avenir, a annoncé, lors de son déplacement à Diourbel, la mise en place de la première Académie fédérale du jeune footballeur, qui est un des grands projets des fédéraux depuis quelques années. Cette académie regroupera des jeunes entre U13 et U15 ‘’qui seront recrutés à partir des phases nationales des petites catégories et qui seront là-bas en sport-études’’. Ces joueurs vont ‘’alimenter les équipes d’U17 et U20 pour les compétitions futures’’, avait expliqué Augustin Senghor, il y a plus de quatre ans.

L’avenir est donc prometteur pour le football sénégalais.

LOUIS GEORGES DIATTA