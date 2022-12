Selon le ministre des Sports, Yancoba Diattara, le Sénégal est candidat pour l’organisation de la Coupe d’Afrique de football, en 2027 et non en 2025, parce que les règles de la CAF ont changé. Selon ses explications contenues dans le rapport du projet de budget 2023 du ministère des Sports, actuellement, les règles de participation de la CAF ont changé, parce que le nombre d’équipes est passé de 16 à 24 équipes.

De ce fait, ‘’pour avoir l’agrément il faut disposer de 6 à 8 stades pour pouvoir organiser la compétition. Dans cette perspective, il est prévu la construction d’un stade à Saint-Louis dont le coût est évalué 16 milliards de FCFA, en plus des stades Abdoulaye Wade, Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall ainsi que des stades Lamine Gueye de Kaolack et Lat-Dior de Thiès, a-t-il indiqué. Il en sera ainsi à Mbour où beaucoup d’infrastructures seront implantées à Saly en vue des JOJ de 2026’’, peut-on lire dans le rapport.

A signaler que le budget a été arrêté à 23 432 368 555 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 23 382 368 555 FCFA en crédits de paiement (CP). Lors des débats en commission, il a beaucoup été question des infrastructures sportives. Le ministre a souligné que 26 départements dans le pays ne disposent pas d’infrastructures fonctionnelles. Pour pallier ce manque, dit-il, des stades fonctionnels seront construits. Ils disposeront des commodités nécessaires, notamment un gazon synthétique, des projecteurs, une clôture et un gradin d’une capacité de 1000 à 2000 places. Yancoba Diattara a précisé que l’évaluation a montré que le coût unitaire de telles infrastructures est compris dans la fourchette de 500 millions à 600 millions de FCFA, maximum, au lieu de 7 ou 10 milliards de FCFA.

Ainsi, concernant toujours les infrastructures sportives, le Ministre a révélé que, sur instruction du Chef de l’État, une agence dédiée à la tâche sera créée, en l’occurrence l’Office de Gestion et d’Exploitation des Infrastructures sportives. ‘’Il s’agira d’exploiter les infrastructures de dernière génération afin de générer des recettes pouvant servir à leur entretien’’, indique-t-on.

S’agissant du stade Demba DIOP, Yancoba Diattara a informé que le projet est doté d’une enveloppe de 6 milliards de FCFA et est placé sous la responsabilité de la Fédération sénégalaise de Football. Il annonce que cette dernière a obtenu un financement de la FIFA d’un montant de 1,2 milliard de FCFA et souhaite débuter les travaux avec la réalisation des gradins, de la pelouse et de l’éclairage.