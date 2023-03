Tous sont unanimes ! Le forum économique territorial des partenaires et investisseurs de la commune de Madina Wandifa pour le financement du développement local et l’harmonisation des interventions, tenu les 08, 09 et 10 mars, a connu tout le succès escompté.

Les rideaux sont tombés sur le forum économique territorialisé de la commune de Madina Wandifa. La tenue de cet événement, qui est une première sur l’ensemble du département de Bounkiling, a réuni près de 350 participants composés de nombreux acteurs du développement, de partenaires institutionnels, techniques et financiers, d’autorités administratives, locales, coutumières et religieuses, de la société civile, mais également des populations. Un véritable « défi » qui s’est transformé en « pari gagnant » pour le député-maire Malang Séni Faty, l’équipe municipale et l’ensemble des conseillers.

L’édile de la ville s’est fortement réjoui des retombées de ce forum. La question de l’éclairage public posait problème dans cette commune, vielle seulement de 15 ans. « La commune est tout à fait noir. Dieu merci, l’Agence de Développement Municipal (ADM) a accepté notre requête de demande d’accompagnement. Chose dite, chose faite. L’équipe est sur place. Les travaux d’installation de lampadaires vont démarrer cet après- midi (hier) », a indiqué le député-maire. Toutes choses, entres autres, qui l’ont poussé à tirer un bilan « très satisfaisant » du forum. Selon lui, l’appel qui a été lancé aux partenaires et investisseurs de la commune pour le financement du développement local et l’harmonisation des interventions a été entendu. La participation massive des partenaires en est la preuve.

Séance tenante, il y a eu des retombées et des projections réelles pour l’avenir. Parmi ces retombées figure en bonne place la signature d’une convention entre la commune et le Prodac, dans le cadre de la formation et de l’emploi des jeunes. Le maire de la commune a profité de l’occasion pour souligner que l’autre question prioritaire de l’eau ne sera bientôt qu’un vieux, parce que, lors du conseil présidentiel territorialisé sur le développement économique consacré à la région de Sédhiou, il a été bien mentionné, dans le rapport de synthèse lu par le Premier Ministre, la question du redimensionnement du réseau hydraulique de la commune de Madina Wandifa. Cette mesure, dit-il, sera bientôt matérialisée pour régler définitivement cette problématique.

Dans le même sillage, le Préfet du département de Bounkiling, qui a présidé la cérémonie de clôture du forum, a, lui aussi, dit toute sa satisfaction, au regard des engagements qui ont été pris par les partenaires pour la mise en œuvre de certains projets contenus dans le plan prioritaire triennal (2023-2025) de la commune. A titre illustratif, le PNDL a pris des engagements d’accompagner la commune à hauteur de 50 millions. Les autres partenaires ont pris, eux aussi, la décision d’appuyer la collectivité.

Pour les autres projets et programmes identifiés qui n’ont pas eu de partenaires pour les accompagner, le préfet a demandé au comité technique d’élaborer des projets et de les envoyer aux structures de l’Etat qui n’ont pris part au forum, mais concernées par la réalisation de projets dans les communes.

Les recommandations

Parmi les recommandations issues du forum, il a été demandé au comité technique l’élaboration du rapport final, dans les meilleurs délais, pour permettre à la collectivité de faire le suivi des engagements. Le renforcement de la coopération décentralisée, l’utilisation d’autres canaux qui existent dans le cadre du financement à travers la diaspora et le renforcement du partenariat public/privé figurent, également, en bonne place des recommandations du forum.

Il faut souligner que dans le cadre de la réalisation de la RN4, la commune va bénéficier de la réalisation de certaines voies urbaines. A cela s’ajoutera l’appui du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC) et d’autres programmes de l’Etat comme le Proval. Outre la signature de convention entre le Prodac et la commune, un comité de suivi pour la matérialisation des engagements a été mis en place. Ce comité est sous le contrôle et la supervision du maire qui a promis la tenue d’un forum d’évaluations dans deux ans.

Rappelons que pour financer son plan prioritaire qui comporte douze (12) projets identifiés, la commune de Madina Wandifa mise sur l’engagement volontariste des partenaires institutionnels, financiers et techniques pour la mobilisation de 1,2 milliard de francs CFA nécessaire à la réalisation de ce plan triennal.