Lorient s'est offert une belle victoire face à Monaco (1-0) ce vendredi en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Terem Moffi a été l'unique buteur de la rencontre sur penalty.

Accroché par Nantes la semaine passée (1-1), Monaco vient de laisser filer trois nouveaux points ce vendredi en chutant sur la pelouse de Lorient (0-1) en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Les Monégasques se sont fait surprendre sur un penalty largement évitable et transformé par Terem Moffi (31e) alors qu'ils ont eu la maîtrise du ballon pendant 90 minutes. Les joueurs du Rocher étaient pourtant prévenus : Lorient adore jouer des vilains tours aux grosses écuries de Ligue 1. Ils sont néanmoins tombés dans le piège tendu par leurs adversaires, proposant un jeu stéréotypé et offrant le seul but de la rencontre.

Si la maîtrise, et les rares occasions, ont été dans leur camp à l'image d'une possession de balle tyrannique (73 %), les hommes de Niko Kovac ont buté sur un bloc compact et ultra-organisé. Surtout, ils n'ont jamais su profiter de la supériorité numérique que leur offrait au milieu de terrain leur système initial en 3-4-3. Portés par un Moustoir qui retrouvait ses protégés après plusieurs mois de privation, les Merlus ont appliqué leur plan de jeu à la perfection et sans complexe. Ils se sont appliqués à couper les lignes de passe entre le milieu et l'attaque avant de miser sur la puissance de leur doublette offensive composée de Terem Moffi et Armand Laurienté pour apporter le danger. Laurienté a allumé la première mèche en alertant Nübel après avoir déposé Djibril Sidibé (7e). Moffi a quant à lui rappelé à quel point il aime affronter Monaco en transformant en puissance un penalty qu'il avait lui-même obtenu (31e).

Cette ouverture du score intervenait trois minutes après que les visiteurs se sont enfin montrés dangereux. Kevin Volland, Sofiane Diop et Myron Boadu étaient parvenus à combiner à deux reprises sans pour autant conclure. La punition n'allait pas tarder à surgir. La recrue Jean Lucas a bien tenté de distiller des galettes sur corner mais rien n'y a fait et Axel Disasi (16e) puis Strahinja Pavlovic (55e), ont tour à tour raté le coche.

Le technicien croate s'est alors décidé à revenir à un 4-3-3 en faisant rentrer Wissam Ben Yedder, Caio Henrique et Alexandre Golovine. Ces changements et cette réorganisation tactique ont eu le mérite d'insuffler un second souffle au troisième de la saison passée et d'asseoir définitivement sa domination territoriale. Les locaux n'ont quasiment plus vu la moitié de terrain adverse mais ils n'ont jamais rompu malgré une dernière tête dangereuse de Pavlovic (61e).

Ismail Jakobs rate sa première

La revue d'effectif opérée par Niko Kovac entre deux rencontres capitales de Ligue des champions face au Sparta Prague devait permettre à certains de s'illustrer. Ce fut totalement l'inverse pour le milieu Ismail Jakobs qui est arrivé cet été en provenance de Cologne. Peu inspiré balle au pied, le jeune allemand a concédé le penalty sur l'unique but de la rencontre en accrochant inutilement le bras de Moffi. Il a ponctué sa première titularisation en écopant d'un carton jaune juste avant la pause. Il a logiquement été remplacé par Caio Henrique avant l'heure de jeu.

