L’Association des étudiants et stagiaires en Chine informe de la tenue d’un congrès, du 20 au 22 septembre, à l’université Cheikh Anta de Dakar. Les organisateurs ont fait face à la presse, hier, dans un hôtel, à Dakar.

Afin que les peuples sénégalais et chinois se connaissent mieux, il est initié un congrès à Dakar. Il se tient du 20 au 22 septembre prochains à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une rencontre qui devrait, en plus de raffermir les relations entre les deux pays, permettre de rendre pérennes ces dernières. Ce sont les élèves et stagiaires sénégalais en Chine qui en sont les initiateurs. Ils ont d’ailleurs fait face à la presse hier, à cet effet, dans un hôtel à Dakar.

En outre, cette rencontre devrait permettre aux deux pays de prendre un nouveau départ dans leurs relations. Au-delà, elle vise à consolider les relations sino-africaines. Ainsi, l’évènement va accueillir des délégations de deux à trois personnes venues de 15 à 20 pays d’Afrique. Ces délégations représentent les associations d’amitiés avec la Chine en Afrique.

À la suite du congrès, une fédération va être formée, afin d’aider à l’approfondissement des relations entre la Chine et l’Afrique.

Par ailleurs, il est prévu la tenue d’ateliers pour la mise en place du bureau de la fédération, la réception de leurs invités, pour leur faire part de leurs objectifs et la possibilité d’intervenir par visioconférence de certaines personnalités. Ils espèrent qu’avec cette collaboration, la population va profiter davantage des opportunités qu’offre la Chine.

L’autorité sénégalaise, naturellement informée par le biais du ministère de l’Intérieur, leur assure de son soutien moral. Dans le même élan, ils ont le soutien de l’ambassade de la Chine au Sénégal. Assane Mbengue, le président de l’Association des étudiants et stagiaires en Chine, et ses amis estiment que ’’l’Afrique est à la quête d’un développement légitime. Les pays africains sont laissés dans un état de sous-développement chronique. Les jeunes n’arrivent pas à trouver de l’emploi. En tant qu’association, nous devons contribuer à l’amélioration des relations entre la Chine et le Sénégal, voire l’Afrique. La Chine doit constituer un modèle de développement’’.

Étant en contact permanent avec les étudiants sénégalais se trouvant en Chine, l’association contribue à répertorier les difficultés qu’ils rencontrent dans ce pays et d’aider à trouver des solutions, avec l’appui de l’Etat. D’ailleurs, au début de la pandémie, ils sont intervenus et ont mené des actions pour permettre la résolution des problèmes des étudiants se trouvant à Wuhan.