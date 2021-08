Le tribunal de grande instance de Tambacounda a délibéré, ce mercredi 25 août 2021, sur l'affaire de fraude à l'examen du Bfem 2021. Les prévenues Kadiatou Niakhasso et Satan Founé Makalou ont été condamnées à 2 ans avec sursis. Cette affaire de fraude au Bfem, qui a entachée l'organisation des examens de cette année, a été l'œuvre de deux (2) amies et camarades de classe. En effet, Kadiatou et Satan Founé sont amies et complices dans la vie réelle, en plus de cela, partagent la même classe de Terminale au lycée Lamine Gueye de Tambacounda. Ces deux (2) candidates malheureuses au Bac ont été condamnées pour fraude à l'examen et association de malfaiteurs.

Devant la barre Satan, a déclaré avoir proposé à son amie Kadiatou de composer à sa place, parce qu'elle était malade. Un mal de ventre l’avait cloué au lit. Kadiatou qui, elle aussi, ressentait un mal de dents a demandé à son amie de l'appeler, le lundi matin, premier jour de l'examen. À 6 heures, elle appelle son ami qui lui demande de la rappeler un instant plus tard. Ce que fait Satan. Les deux (2) amies tombent d'accord. Kadiatou, qui a eu son Bfem depuis 2018, accepte de faire l'examen à la place de son amie. Elles se rencontrent, le matin avant le début de l'évaluation. Satan, qui ne se sent pas très bien, se débrouille pour être au rendez-vous. Elle donne sa convocation à Kadiatou.

Le premier jour de l'évaluation, Kadiatou, prenant les devants, avait dit au président de jury qu'elle ne disposait pas de sa carte d'identité scolaire. Malgré cet état de fait, le président lui avait donné l'autorisation de passer l'examen, tout lui enjoignant d'amener le soir la carte scolaire. Ce que ne fît pas la fraudeuse. Le lendemain en salle, sentant une douleur insoutenable, du fait de son mal de dent, Kadiatou décide de rentrer. Seulement le président du jury lui fait savoir qu'elle pouvait sortir que 30 minutes après le démarrage de l'épreuve. Le président, qui avait déjà nourri des soupçons vis-à-vis d'elle, lui demande de lui dire ce qui se passait. Après quelques tergiversations, elle passe aux aveux. Elle déclare qu’elle passe l'examen pour sa tante qui est malade. Devant la barre, elle précisera qu'en réalité elle avait composé pour son amie.

Selon le président du tribunal, rien ne justifie le comportement des deux (2) jeunes filles. S'adressant à Satan, il lui a asséné : "Si tu es malade, il y a des cessions de remplacement prévues pour les examens." Avant d’ajouter que le comportement des jeunes filles contribue à dévaloriser, aux yeux du monde, les diplômes délivrés dans notre pays. C'est ainsi qu'il les condamnées à une peine d'avertissement de 2 ans avec sursis, espérant qu'elles retiennent bien la leçon.