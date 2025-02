Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) a décrété un mot d’ordre de 48 heures de grève pour la satisfaction de ses doléances. Aucune dissidence n'a été notée à Kaolack et à Kaffrine.

Le Sames a entamé une grève, hier. Selon le chef du Service neurochirurgie de l’hôpital régional de Kaolack, Docteur Anaby Daouda Diakhaté, le mot d'ordre de grève décrété par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) a été strictement suivi au niveau de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.

A en croire le secrétaire général du Sames de la section régionale, "aucune dissidence n’a été notée dans les services concernés par cette grève de 48 heures". Dans ses explications, il a souligné que toutes les urgences ont été assurées comme convenu. "J’ai effectué un tour au niveau de la maternité où le personnel de garde est sur place, les interventions chirurgicales d’urgence se poursuivent, des secteurs névralgiques tels que la pédiatrie ne souffrent pas de cette grève", a dit le Dr Diakhaté.

Il a assuré que le même tempo sera maintenu aujourd'hui. Il en sera d’ailleurs ainsi jusqu'à ce que les autorités se résignent enfin à prendre des décisions allant dans le sens de satisfaire les points de revendications du Sames, a-t-il fait savoir.

Il faut, par contre, noter que cette décision n'est pas sans conséquence. En effet, un saut à l’hôpital régional a permis de mesurer l’impact de ce mouvement d’humeur. Devant les services concernés comme celui de la chirurgie dentaire, une dame se plaint de cette grève. Ramatoulaye peine à supporter la rage de dent qui la secoue. " Je ne savais pas qu’il y a grève aujourd'hui, sinon je n’allais pas venir ici", a lancé notre interlocutrice sur un ton amer avant de marteler : "Il faut que des solutions soient trouvées par nos autorités afin que cette grève cesse, car le secteur de la santé est très sensible, surtout que le Sames concerne, en plus des médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens."

En tout état de cause, ce constat de désolation est répandu dans cet établissement de santé. Certains patients interpellés çà et là dans les couloirs de l'hôpital sont si furieux qu’ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Un silence bruyant qui traduit la colère qui habite ces personnes qui ne savent plus où donner de la tête face à cette grève de 48 heures pour revendiquer de meilleures conditions de travail.

A Kaffrine, le rythme de suivi de la grève est plus soutenu. D’après le docteur El Hadj Sader Top, secrétaire général du Sames/Section Kaffrine, tous les quatre districts sanitaires de la région de Kaffrine (Malem Hodar, Mbirkilane, Koungheul et Kaffrine) ont tous respecté le mot d’ordre, car tous les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont affiliés au Sames. ‘’Je peux vous assurer que pour les 48 heures de grève, tous les services sanitaires seront paralysés, à l’exception des services des urgences’’, a informé le coordonnateur des urgences de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.

Alioune Badara Diallo Kane