Plusieurs centaines de femmes, d’acteurs de la société civile et d’ONG des régions de Kolda et de Sédhiou ont pris part, du 3 au 4 décembre derniers à des caravanes suivies de bien d’autres activités de sensibilisation sur la nécessité de rendre gratuit le certificat médical pour les femmes victimes de violences.

La gratuité du certificat médical pour les filles et les femmes victimes de violences est une avancée majeure dans la lutte contre ces abus. Du 3 au 4 décembre derniers, des caravanes suivies d’activités de sensibilisation ont été organisées dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Ces journées ont été rendues possibles par un consortium de sept organisations féminines de lutte contre les violences faites aux femmes, des réseaux d’acteurs de la société civile et d’ONG qui mènent ce combat, l’institut des inégalités et sur financement de l’Agence catalane de coopération pour le développement.

Dans la capitale du Fouladou, la caravane a sillonné le centre-ville, le quartier Doumassou et le marché aux poissons où un mémorandum a été lu et distribué. ‘’Au Sénégal, le prix de la délivrance d’un certificat médical pour coups et blessures varie, d’une structure à une autre, entre 10 000 et 20 000 F, quel que soit le médecin consulté, privé ou public’’, lit-on dans ce document de plaidoyer.

D’après les caravaniers, ce prix assez élevé constitue une contrainte de taille pour les femmes et les filles victimes de violences, dans la mesure où ces dernières sont souvent dépourvues de moyens pour se faire établir cette preuve.

De l’avis de la porte-parole des caravaniers, Diénéba Diack, ce prix expose davantage les victimes, puisque ‘’la plupart d’entre elles abandonnent toute initiative juridique pour dénoncer le fait. Ce qui permet ainsi à l’auteur de la violence de récidiver sur elles ou sur une autre’’.

C’est pourquoi les acteurs de la protection et de la promotion des droits des femmes demandent à l’État ‘’d’aller au bout de sa volonté politique en rendant gratuits les certificats médicaux aux femmes et filles victimes de violence’’.

À les en croire, le phénomène persiste toujours. Malgré les nombreux efforts consentis par l’État et ses partenaires, ‘’les viols, crimes, violences verbales faits à l’égard des femmes ont connu une recrudescence sans précédent ces derniers temps, dans le pays’’, dénoncent-ils.

De plus, le certificat médical facilite l’accès des femmes victimes de violences à la justice. Car elles ont souvent besoin d’analyses et autres examens médicaux qui coûtent cher, pour prouver son agression. ‘’Nous avons vraiment besoin de soutiens forts pour y arriver’’, déclarent les caravaniers.

À Sédhiou, le mémorandum a été lu par madame Diop Sira Traoré. Un document qui rappelle un engagement des femmes à accéder à la justice. ‘’Beaucoup de femmes renoncent à leur projet d’accéder à la justice à cause du coût élevé du certificat médical. Un protocole d’accord sur l’octroi et la gratuité des certificats médicaux, relativement aux agressions sexuelles, entre le ministère chargé de la condition féminine et des droits des femmes (ministères de Femme et de la famille, NDLR), les ministères de la Justice et de la Sécurité publique (ministère de l’Intérieur, NDLR) et le ministère de la Santé publique a été signé le 23 novembre 2006. Mais, jusqu’à présent, les souffrances et les injustices continuent. Nous continuerons, à travers des causeries et des conférences, jusqu’à l’aboutissement de notre lutte’’.

La coordinatrice de l’Union des groupements de femmes de Sédhiou, Mme Combé Mbaye, a ainsi demandé que la procédure soit diligente pour le bien-être des filles et des femmes.

À noter que ces journées de mobilisation sociale à Kolda et à Sédhiou, ponctuées par des caravanes et autres prestations, s’inscrivent dans le cadre des 16 jours d’activisme pour le plein épanouissement des filles et des femmes partout au Sénégal.

NFALY MANSALY