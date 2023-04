Hier, dans un communiqué, le député Guy Marius Sagna a dit avoir refusé d'être candidat à un ticket pour le pèlerinage à Rome de l'Assemblée nationale. Un refus qui fait suite à celui de prendre 100 000 F CFA de ”sukëru koor”.

Selon lui, son choix se justifie par le fait qu’il ne peut pas cautionner une Assemblée nationale où l’on discute de ‘’sukëru koor’’ et de billets pour Rome et dans le même temps le président Macky Sall et son groupe parlementaire croupion refusent qu'on parle des préoccupations des Sénégalais.

‘’En tant que premier vice-président de la Commission comptabilité et contrôle de l'Assemblée nationale qui ne s'est jamais réunie, qui n'a jamais reçu de pièces justificatives ni de rapport et qui n'a donc jamais fait de rapport sur la gestion de l'argent que le peuple sénégalais a donné à l'Assemblée nationale, je ne peux pas encourager cette gestion ni sobre ni vertueuse, cette gestion qui met en avant le parti et non la patrie’’, dénonce-t-il.