Suite à l'achèvement d'un mandat du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), créé à la suite de la révision constitutionnelle de 2016, hier, une cérémonie de mise en place du nouveau Bureau et des commissions des HCCT a été organisée. Selon la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, au cours du mandat qui vient de s'écouler, d'importantes avancées ont été notées, allant dans le sens de l'approfondissement de la décentralisation et de l'amélioration des politiques d'aménagement du territoire.

En effet, il ressort du rapport quinquennal que le puîné des institutions a réalisé plus de 26 avis déclinés en cinq 548 recommandations, notamment sur l'amélioration de l'acte III de la Décentralisation ; la fonction publique locale, le statut du chef de village et du délégué de quartier ; le dialogue et la solidarité entre les territoires : intercommunalité, transcommunalité et pôles territoires ; l'attractivité des territoires des cités religieuses et la promotion de l'emploi.

L'on peut également citer les obstacles liés à l'accès à l'emploi, les stratégies à mettre en œuvre et les propositions pour une meilleure promotion de l'accès à l'emploi des jeunes, l'articulation entre jeunesse, formation, emploi et promotion du civisme ; le changement climatique et les collectivités territoriales ; le financement innovant et la fiscalité des collectivités territoriales, notamment la coopération décentralisée ; la situation de la brèche artificiellement ouverte en 2003 sur la langue de Barbarie à Saint-Louis et ses conséquences économiques et sociales ; les collectivités territoriales et la promotion de l'habitat social, entre autres.

...''Toutes ces problématiques sont adressées avec force et vigueur à travers les trois axes du Plan Sénégal émergent (PSE). Le défi majeur est de les articuler de façon cohérente et efficace, afin de créer plus d'impact au sein des territoires et de se mettre à l'école de la territorialisation des politiques publiques'', a salué Aminata Mbengue Ndiaye. Ainsi, elle estime que la deuxième mandature a un chantier immense. Et d'ores et déjà, pour une meilleure évaluation de l'impact des travaux du Haut conseil des collectivités territoriales sur la marche du pays et l'état de la Nation, des mesures d'accompagnement sont envisagées. Il s'agit notamment de l'évaluation exhaustive de la mise en œuvre du Plan stratégique quinquennal ; de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique assorti de plans de travail annuels pour les commissions ; de la production d'une étude sur la perception de l'Institution par les acteurs concernés directement par son travail et par l'opinion publique ; et de la production d'un document de suivi de recommandations formulées par le HCCT.

''Ce mandat les intégrera ainsi par la mise en place d'une nouvelle planification stratégique et opérationnelle, l'approfondissement de l'encadrement de terrain et une excellente communication pour mieux vulgariser les réalisations'', a indiqué Aminata Mbengue Ndiaye. A cet effet, une session de formation de deux jours est organisée depuis hier, après la plénière, pour tenir informés les hauts conseillers du règlement intérieur, de la loi organique et des missions et réalisations concernant l'Institution. Ce séminaire d'information a porté aussi sur la décentralisation : enjeux et perspectives et la politique d'aménagement du territoire ; le bilan et les perspectives du Haut conseil des collectivités territoriales.