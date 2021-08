Aucun pays n’a le droit de mettre ses intérêts politiques ‘’égoïstes’’ au-dessus de la vie humaine, ni de politiser les questions scientifiques ni d’attaquer ou calomnier les autres. C’est ce qu’ont soutenu les autorités chinoises, hier, lors d’une séance d’information sur l’identification des origines de la Covid-19 à l’intention des missions diplomatiques accréditées en Chine.

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a tenu, hier, une séance d’information sur l’identification des origines de la Covid-19 à l’intention des missions diplomatiques accréditées en Chine. ‘’Le Vice-ministre Ma Zhaoxu a indiqué que, depuis le début de l’épidémie, la Chine, dans l’esprit de la communauté de santé pour tous, avait partagé rapidement ses expériences en matière de contrôle et de traitement avec la communauté internationale, fait autant qu’elle pouvait pour aider les autres à lutter contre le virus et lancé en premier une coopération sur les vaccins dans le monde, la plus vaste jusqu’ici, apportant par là une contribution remarquable à la sécurité de la santé publique mondiale. Toujours dans une attitude scientifique, elle a participé activement à la coopération internationale sur le travail scientifique d’identification, en invitant à deux reprises les experts de l’OMS pour des études’’, renseigne un communiqué de l’Ambassade de Chine à Dakar, reçu à EnQuête.

La même source rappelle que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié officiellement en mars dernier le rapport conjoint de l’équipe conjointe Chine-OMS qui a établi les conclusions les ‘’plus professionnelles’’ et ‘’plus rigoureuses’’ sur le plan scientifique et qui font le plus autorité sur l’identification des origines du virus et formulé des recommandations détaillées pour le travail de traçage à venir. Selon le communiqué, les experts chinois ont également soumis à l’OMS de leur propre initiative des propositions chinoises sur les études de la deuxième phase.

‘’Ma Zhaoxu a souligné que la position chinoise sur la question de l’identification des origines du virus dans le monde est constante et claire. Premièrement, c’est une question scientifique. C’est aux scientifiques, et non à personne d’autre, de mener des recherches pour identifier la source zoonotique du virus et les voies de transmission de l’animal à l’homme. Aucun pays n’a le droit de mettre ses intérêts politiques égoïstes au-dessus de la vie humaine, ni de politiser les questions scientifiques, ni d’attaquer ou calomnier les autres’’, poursuit le texte.

Deuxièmement, le Vice-ministre chinois a relevé que le rapport publié par l’équipe conjointe Chine-OMS a mis en avant des conclusions et des recommandations reconnues par la communauté internationale et le monde scientifique. Lesquelles doivent être ‘’respectées et appliquées’’ par toutes les parties, y compris l’OMS. ‘’C’est sur cette base et aucune autre que doivent se dérouler les futures études. Il ne faut pas faire table rase du travail qui a été fait jusqu’ici. Troisièmement, la Chine soutient toujours les recherches scientifiques sur les origines du virus et continuera d’y prendre part. Ce à quoi elle s’oppose, ce sont des recherches politisées qui vont à l’encontre de la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé et qui rejettent les conclusions du rapport de l’équipe conjointe’’, lit-on dans le document.

Pour les autorités chinoises, le Secrétariat de l’OMS doit, dans l’esprit de la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé, mener ‘’d’amples consultations’’ sur le plan international de traçage des origines du virus, y compris sur le mécanisme de suivi avec les membres de l’Organisation, et ‘’respecter pleinement leurs avis’’. Quant aux plans d’études concernant les pays particuliers, ils doivent surtout être définis à travers des concertations avec ces pays pour servir de base à une ‘’coopération efficace’’.

Promouvoir une distribution ‘’plus équitable’’ des vaccins

Ma Zhaoxu a aussi souligné que le virus ‘’ne connaissait pas de frontière ni d’ethnie’’. ‘’La Chine, comme les autres pays du monde, en est victime. Nous voulons tous en trouver les origines et en stopper la propagation le plus vite possible. Maintenant que l’épidémie repart, promouvoir une distribution plus équitable des vaccins et lutter ensemble contre la Covid-19 demeurent notre priorité. Dans la coopération sur l’identification des origines du virus, nous devons adopter une approche scientifique et nous opposer fermement à la politisation. La Chine travaillera avec toutes les parties pour mener activement des recherches scientifiques sur les origines du virus dans le monde et apporter sa part de contribution à la victoire finale de l’humanité sur l’épidémie’’, dit-il.

D’après le communiqué, plus de 160 chefs de missions diplomatiques et représentants d’organisations internationales l’ont suivie en présentiel ou en ligne. Y ont participé Professeur Liang Wannian, chef du groupe d’experts chinois de l’équipe conjointe Chine-OMS sur l’identification des origines du virus, Dr Yuan Zhiming, Directeur du Laboratoire national de biosécurité de Wuhan, Académicien Xu Jianguo de l’Académie chinoise d’Ingénierie.

MARIAMA DIEME