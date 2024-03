Le Président Macky Sall a inauguré le mercredi 20 mars 2024 la Tour de la RTS. Ce fut une belle cérémonie rehaussée par la présence d’éminentes personnalités et empreinte de solennité par la tonalité des discours qui ont porté sur les performances réalisées en douze ans et les perspectives qui s’offrent à une institution ouverte à toutes les possibilités dans un monde numérisé. La Tour flambant neuf qui surplombe maintenant cette partie de la Médina de Dakar est une parfaite illustration des ambitions de la RTS, en tant que service public.

Dans son adresse, le Chef de l’Etat a indiqué que « la RTS, c’est le Sénégal en miniature ; c’est la mémoire de la nation, le terreau de nos cultures et de notre patrimoine historique, qu’il nous faut préserver à tout prix grâce aux technologies modernes à votre disposition ». S’adressant aux professionnels qui animent le fleuron de l’audiovisuel public, il les a enjoint d’être « les gardiens privilégiés de nos archives audiovisuelles, de nos œuvres artistiques et de pans entiers de notre histoire ». Il leur a surtout dit leur responsabilité unique d’en assurer la préservation. Il a adressé ses vives félicitations au Directeur général Racine Talla, avec des mots forts traduisant sa satisfaction de voir sa vision de l’audiovisuel public matérialisée : « Félicitations à toi Racine, pour ton leadership, ton plaidoyer et ton engagement personnel, qui t’ont permis de porter et promouvoir avec ténacité un projet aussi complexe », a dit le Président Macky Sall.

La Tour de la RTS symbolise une souveraineté conquise. Cette réalisation nationale, fruit du génie sénégalais, incarne la capacité du pays à prendre des décisions autonomes et audacieuses. La souveraineté réside dans l'engagement de la communauté nationale en faveur de solutions endogènes et d'actions intelligentes. La RTS, en tant qu'instrument de gouvernance de l'État, informe les citoyens sur leurs réalités quotidiennes et les actions de l'État, tout en étant un espace d'expression culturelle et linguistique.

Dans l'éclatante lumière de l'innovation et du progrès, une nouvelle ère s'ouvre donc pour la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Cette tour, majestueuse, de 10 étages, qui se dresse fièrement dans le paysage de Dakar, transcende son statut d'édifice pour devenir le symbole vivant de l'évolution du service public de l'audiovisuel sénégalais dans l'ère post-moderne.

Dans son discours empreint d’émotion, le Directeur général Racine Talla a souligné l’importance capitale de ce projet pour la RTS et pour l’ensemble du pays. Il a salué la vision et la générosité du Président Macky Sall, ainsi que l’engagement continu de l’État envers la RTS, soulignant que cette inauguration marque un jalon majeur dans la relation durable entre l’État et la radiodiffusion publique. « En inaugurant cette Tour de la RTS, le Président Macky Sall a non seulement offert à l’audiovisuel sénégalais une infrastructure de classe mondiale, mais a également renforcé le rôle décisif de la RTS en tant que pilier de l’information et de la culture dans le pays », a souligné M. Talla.

Ce projet d'envergure, d'une importance sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel sénégalais, est le fruit de la vision et de la générosité du président Macky Sall, ainsi que de l'engagement continu de l'État envers la RTS. Depuis des décennies, l'État a soutenu la RTS dans sa mission de service public, et cette inauguration marque un jalon majeur dans cette relation pérenne.

La tour, qui s'étend sur une superficie impressionnante de 2615 mètres carrés, abrite des équipements audiovisuels de dernière génération, témoignant de l'engagement à demeurer à la pointe de la technologie dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision. Mais elle incarne bien plus qu'un simple centre de diffusion : elle est le reflet d'une ambition nationale de rayonnement et d'excellence.

A L’AUBE D’UNE ERE NOUVELLE

D’un coût global de 33 milliards 865 millions FCfa, la Tour R+10 de la RTS est un bâtiment qui allie l’audace architecturale et l’intelligence des technologies de pointe, sur une superficie de 2 650 mètres carrés. Cette œuvre grandiose comprend, entre autres commodités :

 plusieurs studios télé et radio, dont un de 1000 m2 ;

 une salle-serveur qui regroupe toutes les machines du bâtiment ;

 une salle pour le contrôle à distance de la vidéo surveillance et de la climatisation ;

 sept plateaux de bureaux subdivisés en « open space », permettant des aménagements adaptés aux besoins ;

 un terrain de football et une salle de sports ;

 un restaurant panoramique, des espaces de détente, une mosquée et une chapelle.

A cela, s’ajoutent les nouveautés du bâtiment rénové, qui comprend deux salles de rédaction, des espaces ouverts facilitant le travail en équipe et une crèche dédiée au personnel. Cette nouvelle infrastructure, bien loin de se limiter à ses studios et locaux administratifs, constitue un véritable pôle d'activités et de services.

Au-delà de ses fonctions premières, la Tour de la RTS incarne un véritable lieu de vie et d'épanouissement. Elle comprend notamment une salle de spectacle de 1000 mètres carrés, prête à accueillir les plus grands événements culturels et artistiques du pays, ainsi qu'un centre de formation audiovisuelle, véritable creuset de talents et de savoir-faire pour les professionnels de demain. Mais ce n'est pas tout : la Tour offre également une pléthore de commodités pour le bien-être de ses occupants. Un restaurant panoramique permettant de savourer les délices de la cuisine sénégalaise tout en contemplant les vues imprenables sur la ville, un service médical assurant la santé et le bien-être des employés, une crèche pour accompagner les jeunes parents dans leur quotidien professionnel, autant de services qui font de la Tour de la RTS bien plus qu'un simple lieu de travail.

La Tour de la RTS n'est pas seulement un bâtiment, c'est le symbole d'une nation résolument tournée vers l'avenir, une nation où l'innovation, le progrès et la culture se rejoignent pour construire un avenir meilleur pour tous. À l'aube de cette nouvelle ère, la RTS se positionne comme un phare de l'audiovisuel en Afrique, prête à relever les défis du XXIe siècle avec détermination et ambition. Et tandis que nous écrivons ensemble les prochaines pages de notre histoire commune, nous sommes fiers de voir la Tour de la RTS occuper une place centrale dans ce récit, illuminant l'horizon de notre avenir collectif.

Bien que la politique partisane soit prise en compte selon des principes constitutionnels de pluralisme, elle ne représente qu'une petite partie de l'activité quotidienne des Sénégalais. La RTS se distingue des médias privés en étant entièrement dédiée au service public d'information. Le nouvel édifice renforce l’audiovisuel public, favorise la créativité du personnel et améliore l'offre de contenus à l'ère numérique.