Ce jeudi 6 mars, en pleine audience des flagrants délits et à la surprise générale, un homme d'une trentaine d'années a surgi dans la salle, en empruntant une porte dérobée et réservée exclusivement aux juges pour leur accès aux audiences. Vêtu d’un pantalon jean d’un tee-shirt rouge et d’une casquette vissée sur la tête et portant un sac au dos noir, le jeune homme est resté pendant quelques minutes silencieux devant la Cour, avant de rebrousser chemin et d’être interpelé par les forces de sécurité.

Un fait insolite qui a perturbé la quiétude de la cour. Mais, la question qui demeure est celle des moyens par lesquels l’intrus a pu se retrouver dans la salle des audiences. Car, il s’agissait d’un itinéraire d’ordinaire réservé aux juges et aux avocats. Une évidente question de sécurité se pose à laquelle s’ajoute celle de ses intentions. Mais fort heureusement, il y a eu finalement plus de peur que de mal. Mais la sécurisation des lieux publics, notamment ceux dédiés à la justice, se pose et interpelle l’autorité publique. Vivement que des solutions promptes soient apportées, afin que de tels incidents ne se reproduisent plus.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)