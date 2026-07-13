Publié le 13 Jul 2026 - 11:36

Interpellation

 

Le Commissariat urbain de Kébémer a procédé, le 9 juillet 2026, à l’interpellation de neuf (09) individus pour des faits d'incitation à la débauche, de racolage, de séjour irrégulier et de proxénétisme. Ces arrestations ont été faites, à la suite de plusieurs dénonciations émanant de sources anonymes résidant dans les quartiers Diamaguène et Cité Niakh à Kébémer. Les plaignants signalaient l’existence d’une concession, majoritairement occupée par des ressortissants étrangers et attenante à un débit de boisson (bar), que les occupants avaient transformée en maison close et lieu de débauche au quartier Cité Niakh.

Outre l’activité de prostitution menée dans cette concession qui donne un accès direct au bar, les usagers s’y permettaient occasionnellement de consommer des produits stupéfiants. Ces activités illicites étaient parrainées par le gérant du bar qui, afin d’accroître l’attractivité de son établissement et de fidéliser sa clientèle, proposait sur place les services de « filles de joie » ainsi qu'un local dédié pour assouvir leurs pulsions. Munis de ces renseignements précis, les éléments de la Brigade de recherches ont mené les investigations et mené une opération ciblée.

Dans un premier temps, trois (03) individus ont été surpris et interpellés au sein de la maison close située dans l’enceinte du bar. La poursuite des investigations et l’exploitation des renseignements recueillis ont permis de localiser une seconde maison close au quartier Cité Niakh. Cet immeuble était entièrement occupé par des travailleuses du sexe. La procédure suit son cours en vue de leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

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social
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