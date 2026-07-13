Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, et l’ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, ont présidé, le 9 juillet 2026, la réunion du Comité de pilotage du Programme opérationnel conjoint numéro II (POC II).

Cette session stratégique, selon un communiqué, a permis d'examiner l'état d'avancement à mi-parcours de cette deuxième phase, d'évaluer les résultats obtenus et d'identifier les actions prioritaires pour assurer le plein succès du programme.

À ce stade, le programme, dit-on, affiche des résultats d'envergure au bénéfice direct des Forces de sécurité intérieure (FSI) sénégalaises. La note fait état du lancement de nombreux chantiers, incluant 21 points de passage frontaliers (PPF), 1 unité de surveillance et de patrouille frontalière (USPF), 4 brigades territoriales renforcées (BTR) et 6 bases de vie mobiles sur les plages, la construction d’un Centre de prise en charge des victimes secourues par la mer (CPCVSM) à Dakar, ainsi que le déploiement d’une base de maintenance maritime moderne dans la capitale, la dotation de matériel spécialisé et la remise officielle, à ce jour, de 13 embarcations (terrestres et nautiques) accompagnées des infrastructures dédiées à leur accueil. Il s’y ajoute la mise en œuvre continue de formations ciblées et de mentorats spécialisés pour les agents sur le terrain.