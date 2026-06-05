Le maire de la Ville de Thiès a officiellement lancé hier les phases 4 et 5 du programme d’éclairage public de la commune. Il a présenté un vaste bilan des réalisations municipales et dévoilé plusieurs projets structurants destinés à améliorer durablement le cadre de vie des populations.

La première phase du programme d’éclairage public de la commune avait permis de réhabiliter l’éclairage du centre-ville, notamment sur l’avenue Caen. La deuxième phase, lancée en 2023, a étendu le réseau à plusieurs quartiers tels que Darou Salam, Médina Fall, Médina Fall Extension, Thiawouneène, Sampathé et Sampathé 2. En 2024, la municipalité s’est concentrée sur la modernisation des grandes artères de la ville en remplaçant les anciens équipements au sodium par des lampes LED de dernière génération. Cette opération a concerné notamment les avenues Caen, Jean Collin et Léopold Sédar Senghor, contribuant ainsi à renforcer l’image et l’attractivité de la cité du Rail.

La présente phase, qui regroupe les programmes prévus pour 2025 et 2026, vise désormais une couverture intégrale des quartiers. Les secteurs de Diaxao et Thialy constituent les premières zones ciblées. Selon le maire, un recensement exhaustif des besoins a été effectué par l’entreprise chargée des travaux, en collaboration avec les services techniques municipaux et les délégués de quartier. Au total, 476 points lumineux ont été identifiés et seront équipés sans exception. « L’objectif est d’atteindre une véritable couverture universelle de l’éclairage public, afin que chaque rue disposant d’un poteau électrique bénéficie également d’un éclairage fonctionnel », a-t-il déclaré.

Le maire a réaffirmé sa volonté de poursuivre la transformation urbaine de Thiès. « Dakar est la capitale du Sénégal, mais notre ambition est de faire de Thiès la première ville du pays », a-t-il déclaré devant les populations de Diaxao et de Thialy.

Après Diaxao et Thialy, les interventions se poursuivront dans plusieurs autres quartiers, notamment Air Sénégal, Som, Keur Mame El Hadji, Médina Fall, Keur Issa, la Cité Ouvrière, Carrière, la Cité Senghor et Grand Thiès.

Dix nouveaux carrefours à feux tricolores

Le maire a également fait le point sur le programme de régulation de la circulation urbaine. Après l’installation de feux tricolores à plusieurs intersections stratégiques, notamment à proximité de la gare routière, de l’EDK et d’Auchan, la Ville prépare une deuxième phase comprenant l’aménagement de dix nouveaux carrefours. Ces nouveaux équipements concerneront notamment les abords de la mairie, la place Mamadou Dia, le secteur de l’Ecobank, la Police centrale ainsi que le rond-point Ngente.

Par ailleurs, un projet d’aménagement est prévu à Mbour 3 afin de fluidifier la circulation des véhicules en provenance de Dakar et de réduire la congestion observée au niveau du rond-point du stade Lamine Guèye.

Selon les autorités municipales, ces investissements devraient permettre de diminuer davantage les accidents et d’améliorer significativement la mobilité urbaine.

Renforcement de la couverture sanitaire et bourses pour les étudiants

Au-delà des infrastructures, la Ville de Thiès poursuit ses actions dans le domaine social. Le maire a rappelé l’existence d’un partenariat avec la Couverture Sanitaire Simplifiée (CSS), destiné à faciliter l’accès aux soins pour les familles les plus vulnérables. Le coût d’adhésion au programme est fixé à 3 500 FCFA, dont 2 500 FCFA sont pris en charge par la municipalité. Les bénéficiaires ne déboursent ainsi que 1 000 FCFA. Plus de 5 000 familles ont déjà intégré le dispositif. Pour l’année 2026, la municipalité ambitionne d’étendre le programme à 25 000 familles.

Dans le cadre de sa politique de promotion économique, la mairie a également annoncé la disponibilité de financements destinés à 3 000 femmes regroupées en associations ou en groupements d’intérêt économique. Les responsables locaux, les délégués de quartier et les conseillers municipaux ont été invités à accompagner les bénéficiaires potentiels afin de faciliter leur accès à ces ressources.

Le maire a également mis en avant le programme de bourses municipales qui permet chaque année à des milliers de jeunes Thiessois de poursuivre leurs études grâce à un soutien financier accordé par la Ville. Il a encouragé les populations à se rapprocher des services municipaux afin de bénéficier pleinement de ces différents programmes sociaux.

À travers les investissements engagés dans l’éclairage public, la mobilité urbaine, la santé et l’autonomisation économique des femmes, la municipalité entend renforcer l’attractivité de la ville et améliorer durablement les conditions de vie de ses habitants.

Ndeye Diallo (Thiès)