Le secrétaire général ministère des Transports terrestres et du Désenclavement, Jules Aubain Sagna, tente de couper court à la polémique qui tourne autour des fonds décaissés pour les conducteurs de moto jakarta. Selon lui, si tous les jakartamen n’avaient pas reçu leur part des 450 millions de F Cfa décaissés, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, c’est ‘’parce que tous les recensements ne sont pas parvenus au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres’’.

Il évoque ‘’un problème de communication’’ entre les services centraux du ministère et les gouverneurs de régions. Il déclare sur les ondes de la Rfm : “On va faire une opération arithmétique très simple : 450 millions divisés par le nombre des jakartamen qui existent au Sénégal.

Pour savoir combien de jakartamen existent, il faut demander aux autorités administratives, les gouverneurs et les préfets de faire les recensements. Et nous avons demandé aux autorités administratives, aux gouverneurs et préfets de procéder à un recensement exhaustif des jakartamen qui conduisent au Sénégal. Parce qu’il faut éviter que certains disent que nous sommes des jakartamen et nous n’avons pas reçu.

Ça crée une autre polémique. Et les gouverneurs ont fait un très bon travail que je salue et que je félicite“. “L’essentiel des gouverneurs ont envoyé leur fiche de recensement, mais, il y a encore quelques régions qui n’avaient pas encore fait parvenir les leurs“, a-t-il poursuivi. Selon Jules Aubain Sagna, hier matin, certains gouverneurs ont eu “l’amabilité” de les lui faire parvenir. Ainsi, il a assuré que, dès qu’ils auront fini d’avoir le nombre exact des jakartamen qui ont droit à l’argent et la répartition par région, l’ordre de virement sera effectué et le Trésor enverra l’argent à qui de droit.