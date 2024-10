Aliou Cissé a toujours misé sur un jeu basé sur la solidité défensive, incarnée par ses milieux récupérateurs. Avec peu de place pour le beau jeu, les matches de l’équipe nationale n’enchantaient pas tous les amateurs, malgré des résultats favorables. Pour cette nouvelle ère, un jeu offensif est désormais attendu. Cette créativité peut être symbolisée par plusieurs joueurs et Iliman Ndiaye, surnommé ‘’Star Boy’’, a beaucoup d’atouts pour l’incarner.

Du tandem du début Gana Guèye-Kouyaté au trio de la jeunesse Pape Matar Sarr-Pape Guèye-Pape Matar Sarr, en passant par le duo champion d’Afrique Gana Guèye-Nampalys Mendy, l’entrejeu des Lions sous Aliou Cissé a toujours respiré la solidité, la combativité et surtout la défense. En l’absence de ces différents titulaires, d’autres noms au profil similaire ont bénéficié de temps de jeu. Les milieux défensifs ont toujours joué un grand rôle dans l’approche footballistique du tacticien champion d’Afrique.

Même si le Sénégal a obtenu des résultats probants, dont un titre de champion d’Afrique, les critiques n’ont jamais manqué par rapport au style de jeu. Jugée minimaliste, l’approche d’’’El Tactico’’ n’a pas toujours eu de valeureux défenseurs. Depuis l’arrivée de plusieurs joueurs à vocation offensive, dont Iliman Ndiaye, les amateurs s’attendent à voir un football plus reluisant.

Jamais dans de bonnes conditions

Pour les premiers matches de l’ère post-Aliou Cissé, l’équipe nationale du Sénégal se doit de réenchanter les supporters. Arrivé en sélection nationale en juin 2022, Iliman Ndiaye peine à s’installer comme un titulaire indiscutable. Avec seulement 10 titularisations en 20 sélections, l’ancien joueur de Sheffield United n’a pas toujours bénéficié d’un large plateau pour faire étalage de son talent. Mais chaque fois que l’occasion se présente, le joueur de 24 ans brille par sa technique au-dessus de la moyenne et sa vision de jeu.

Élu meilleur joueur de Sheffield United en 2022-2023, après une saison en double double (14 buts et 10 passes décisives en 46 rencontres) et membre de l’équipe-type de Championship 2023, le natif de Rouen explose aux yeux des amateurs de football. Il honore sa première sélection en équipe nationale du Sénégal et est transféré dans la foulée à l’Olympique de Marseille. L’ancien pensionnaire du centre de formation de l’équipe phocéenne retrouve son club de cœur. Le mariage va vite virer au cauchemar. Après une première passe décisive lors de la 1re journée de Ligue 1, le joueur enchaîne des prestations en demi-teinte. Il a attendu la 7e journée pour inscrire son premier but sous le maillot marseillais, face à l’AS Monaco (défaite 3-2 le 30 septembre 2023).

L’axe, son jardin de jeu

Les journées passent et les supporters perdent patience. Les critiques fusent. En même temps, l’Olympique de Marseille vit une saison compliquée et voit les entraîneurs se succéder sur son banc (Marcelino, Abardonado et Gattuso). Talentueux, mais inefficace, le joueur est baladé sur tous les postes de l’attaque et perd de plus en plus confiance en lui.

Malgré cette instabilité en club, Iliman retrouve des couleurs avec l’équipe nationale du Sénégal à la Can ivoirienne, en tant que supersub (un but et une passe décisive en trois matches de poule et zéro titularisation). Ces performances attirent l’attention de son futur coach en club. Jean-Louis Gasset, entraîneur des Éléphants au début de la Can, est remercié par la Fédération ivoirienne de football avant le début des huitièmes de finale. Contre toute attente, le technicien de 70 ans est choisi par les dirigeants de l’OM pour succéder à Gennaro Gattuso.

Le choix s'avère gratifiant pour l’international sénégalais. Gasset réussit à tirer le meilleur d’Iliman. ‘’Ndiaye est un joueur d'axe qui doit jouer second attaquant. Après, ça dépend aussi du profil de l'attaquant qui joue avec lui. C’était une tactique précise avec deux attaquants extérieurs et lui dans l'axe. Je les connaissais (Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye), puisque j'ai travaillé en Afrique et je me disais 'wow, il y a du potentiel'’’, disait-il d’Iliman Ndiaye après ses deux premières rencontres dirigées en Ligue 1, durant lesquelles l’attaquant sénégalais a inscrit deux buts et livré ses meilleures prestations sous le maillot phocéen.

La créativité, sa force

Après plusieurs mois de doute, Ili s’épanouit enfin dans son club de cœur, mais malheureusement ‘’son’’ coach n’est pas retenu en fin de saison. Gasset s’en va. Iliman ne tarde pas à trouver une porte de sortie. Everton récupère l’international sénégalais.

Fini la pression à l’OM, Iliman retrouve la passion du ballon rond sous les ordres de Sean Dyche. Le joueur est métamorphosé. Malgré le début de saison compliqué des Toffees, l’ancien joueur de Sheffield montre toute l’étendue de son talent et sort toujours ovationné par le Goodison Park. Placé au cœur du 4-2-3-1, Iliman Ndiaye enchaîne les bonnes performances. Avec l’Anglais Dwight McNeil, ils sont les dépositaires du jeu offensif d’Everton.

Même si les statistiques ne suivent pas encore (1 but en 7 rencontres de PL), l’impression visuelle et l’implication dans le jeu d’Iliman rassurent sur sa capacité à trouver l’efficacité. Déjà, l’international sénégalais est le 7e joueur qui réussit le plus de dribbles en Premier League (2,1 par match). Ses courses balles au pied et les espaces qu’il crée seront d’une grande utilité à l’équipe nationale. Dans la recherche d’un jeu tourné vers l’avant, la touche technique d’Iliman Ndiaye sera un atout supplémentaire.

‘’En matière de football, il faut de la créativité, du génie. Je pense qu’un milieu créatif ne serait pas de trop pour cette sélection. Iliman Ndiaye peut jouer ce rôle. C’est important de créer des situations que l’équipe adverse ne prévoit pas. Dans un milieu à 4 en losange, il peut être la pointe haute’’, déclare Badara Sarr, ancien entraîneur du Casa Sports.

Selon lui, ce rôle de meneur de jeu est bien taillé pour l’ancien Olympien. Il peut être soutenu par les milieux récupérateurs traditionnels. Son apport technique permettra au Sénégal de mettre le plus souvent son adversaire en danger.

Par Mamadou KANE (stagiaire)