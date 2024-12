La gestion du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar-2026 est au cœur des débats. Au lendemain de la sortie acerbe de Barthélemy Dias sur les 80 milliards F CFA obtenus, selon lui, grâce à la candidature de la ville de Dakar, le journaliste et enseignant-chercheur Mbaye Jacques Diop porte une analyse critique sur cette affaire.

À la suite de la sortie de Barthélemy Dias sur la non-implication de la ville de Dakar dans la gestion des 80 milliards F CFA, Mbaye Jacques Diop en rajoute une couche sur cette question. Le journaliste, enseignant-chercheur à BEM, a jeté un œil critique par rapport à la gestion et la gouvernance des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, qui pose problème. ‘’Barth a révélé une somme de 80 milliards que le CIO a injectés pour les préparatifs et l’organisation. Qui gère ces fonds et comment sont-ils utilisés ? Déjà entre octobre 2023 et fin aout 2024, on nous parlait d’un dépassement de 1,250 milliard en moins d'un an, sans compter la démission de la directrice des Passations des marchés, qui serait en désaccord sur l'attribution de certains marchés publics. Des questions qui demeurent sans réponses jusqu'à présent’’, s’est interrogé l’ancien conseiller technique n°1 au ministère des Sports dans une contribution parvenue à ‘’EnQuête’’.

Selon lui, les organisateurs des JOJ ‘’doivent jouer la carte de la transparence’’. C’est d’ailleurs ce manque de clarté et une gestion solitaire que le désormais ex-maire de Dakar reproche au comité d’organisation et au Cnoss.

Lors d’une retraite du Conseil municipal de Dakar, ce week-end à Saly, M. Dias a dénoncé la mise à l’écart de la ville de Dakar dans la gestion des 80 milliards F CFA ‘’obtenus sur la base de la signature du maire de Dakar’’ Khalifa Sall, à l’époque en prison. ‘’Ces gens veulent gérer l’argent tout seuls. La ville de Dakar n’a aucune visibilité et n’a même pas un euro là-dessus’’, a-t-il fulminé.

Selon lui, les organisateurs ‘’ont rejeté tous les projets que la ville de Dakar leur a proposés’’. ‘’Aujourd’hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu’ils sont disposés à faire pour la ville de Dakar en termes d’infrastructures’’.

À propos de l’héritage des JOJ, Barthélemy Dias a invité ses anciens collaborateurs du conseil municipal à mener le combat pour que ‘’Dakar puisse obtenir sa place et soit considérée et respectée. Parce c’est Dakar qui a candidaté et non le Cnoss’’.

Sur ce sujet, Mbaye Jacques Diop a rappelé que l’héritage des JOJ doit être sur les plans sportif, social, environnemental, urbain et économique. ‘’L’organisation des JOJ Dakar-2026 doit être un des vecteurs forts du rayonnement des villes de Dakar – Diamniadio - Saly qui les accueillent. Elle doit permettre de réaliser des aménagements structurants qui vont directement contribuer au développement de ces trois villes. Au-delà de l'héritage matériel, il y a aussi l'héritage immatériel, le développement de la pratique sportive, le lien social, etc. Quand on parle d’héritage des grands événements, c’est avant tout d’aménagement urbain qu’il s’agit. L’héritage urbain renvoie à la fois aux infrastructures de transport, aux aménagements de nouveaux services, à la réhabilitation d’équipements ou de quartiers qui profitent du levier que constituent les JOJ. En effet, pour pouvoir accueillir un aussi grand événement et montrer son territoire sous son meilleur jour, les pouvoirs publics sont souvent amenés à investir dans de nouveaux projets’’.

Impliquer les sommités sportives

Mbaye Jacques Diop a aussi dénoncé la mise à l’écart de certaines figures éminentes du sport sénégalais. ‘’On ne peut pas organiser des Jeux olympiques de la jeunesse en écartant ceux et celles qui ont porté haut le flambeau national et qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du sport sénégalais’’, a-t-il fustigé. Le journaliste devenu enseignant-chercheur a cité certains noms comme Amy Mbacké Thiam, championne du monde du 400 m, El Hadj Amadou Dia Ba, seul médaillé olympique du Sénégal (médaille d’argent au 400 m haies en 1988 à Séoul), entre autres. Il a aussi regretté le mépris des experts mondialement reconnus, ‘’ces éminents professeurs d'université qui travaillent quotidiennement dans le sport’’, ‘’pour recruter des gens, sans aucune expertise, sans aucune expérience, qui n'ont rien à voir avec le sport et qui viennent pour récolter des émoluments et repartir après les JOJ’’.

‘’De véritables mercenaires, dirais-je ! C'est une insulte et un manque de respect notoire au mouvement associatif sportif. Tous ceux qui tournent autour de l'organisation des JOJ Dakar-2026 n'ont aucun référentiel dans ce domaine’’.

Quant à l’héritage sportif, M. Diop est cash : ‘’En termes de préparation de nos athlètes, c'est déjà raté pour nos jeunes athlètes, car le Cnoss n’a aucune vision, aucune perspective pour la préparation de nos jeunes athlètes.’’

LOUIS GEORGES DIATTA