Journée environnement

Le Sénégal, à l'instar de la Communauté internationale, célèbre le 5 juin, la journée mondiale de l'Environnement (JME). Le thème choisi pour cette édition est la ‘’restauration des écosystèmes’’. Cet appel à l'engagement, selon un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour ‘’intensifier’’ la restauration des écosystèmes dégradés à l'échelle mondiale, est aussi une invite à une ‘’prise de conscience’’ de leur rôle central dans la régulation du climat et des modes de vie sur terre. ‘’La commune de Toubacouta, située dans le département de Foundiougne (région de Fatick), accueillera la cérémonie officielle de l'édition 2021. Ce sera sous la présidence effective de Monsieur Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cette journée, instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1972, est l'occasion pour les pays de sensibiliser et de renforcer la responsabilité humaine dans la protection de notre environnement’’, informe le texte.

...La tutelle relève que l'année 2021 marque le début de la ‘’décennie pour la restauration des écosystèmes’’, adoptée le 1er mars 2019 par l'Assemblée générale des Nations Unies, à travers la résolution 73/284, pour la période 2021-2030. Pour adapter l'évènement au contexte spécifique du Sénégal, la journée sera célébrée sous le thème : ‘’le PSE vert, un levier pour la sauvegarde et la restauration des écosystèmes au Sénégal’’. ‘’En effet, il est attendu, de la communauté internationale, la restauration de 350 millions d'hectares d’écosystèmes terrestres et aquatiques dégradés qui générait 9 000 milliards de dollars US en services écosystémiques et éliminerait, de l'atmosphère, 13 à 26 gigatonnes de gaz à effet de serre. Le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, est également touché par la dégradation de ses écosystèmes. C'est pourquoi il est résolument engagé dans la lutte contre cette dégradation’’, souligne le communiqué. Compte tenu de l'actualité du thème et de ses enjeux, la région de Fatick, et particulièrement le département de Foundiougne, a été ciblé pour abriter les activités officielles commémorant la Journée mondiale de l'Environnement (JME).

...En effet, il est rappelé dans le communiqué que ce département abrite la réserve de la Biosphère du Delta du Saloum qui constitue un écosystème ‘’fragile, menacé’’ par les changements climatiques et les actions anthropiques. ‘’La dégradation de la mangrove et la salinisation des terres, dans cette zone, représentent les manifestations les plus notables du recul de cet écosystème particulier. Les projets, que le ministère de l'Environnement et du Développement durable met en œuvre dans le delta du Saloum, offrent un bon prétexte pour abriter la cérémonie officielle de la JME’’, rapporte la même source. Concernant le programme de la journée, il tourne autour d'une série d'activités phares telles que : des visites de sites d'intérêt biologique et écologique (Réserve de Fathala, Aire marine protégée de Bamboung, etc.).

L'inauguration de la mutuelle d'épargne et de crédits des femmes de Toubacouta, financée par le Projet de promotion d'une finance novatrice et d’adaptation dans les communes autour des Réserves naturelles communautaires (PFNAC), etc.), est prévue à cette occasion. Mais, aussi, la visite des stands d'exposition des acteurs de la conservation de la mangrove ; le partage/l’échange de bonnes pratiques qui permettent de combattre la dégradation des écosystèmes par le biais de concours de poésies et de dessins dans les établissements scolaires. Et, la distribution de lots de matériels aux écoles qui se sont le plus distinguées dans les bonnes pratiques environnementales.