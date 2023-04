La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme a été célébrée ce 2 avril. Elle vise à mieux informer le grand public et les décideurs sur les réalités de ce trouble du développement qui touche essentiellement les enfants.

L’autisme est une réalité. Ce type de handicap touche une personne sur cent cinquante dans le monde. D’après Allo Docteurs Africa, l'autisme est un trouble envahissant du développement. Cependant, il n'y a pas un, mais de nombreux troubles du spectre autistique (TSA) qui regroupent un ensemble d’affections caractérisées par une altération du comportement social, de la communication, du langage, mais aussi par des centres d’intérêt et des activités restreintes et répétitives. Autrement dit, ‘’l'autisme peut se manifester par toute une panoplie de troubles, qui peuvent être plus ou moins handicapants. Avec une bonne prise en charge, certaines personnes atteintes d'autisme pourront mener une vie indépendante, mais d'autres auront besoin d'un accompagnement à vie’’.

‘’Ces troubles se manifestent dès l'enfance et tendent à persister à l'âge adulte. Estimé, il y a quelques années, à un enfant sur 160 par l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence de l'autisme ne cesse d'augmenter’’. Le trouble se déclare en général avant l'âge de 3 ans, mais les TSA sont nombreux et divers, ce qui les rend difficiles à diagnostiquer. Cependant, certains signes doivent alerter les parents. Un comportement particulièrement calme (l'enfant ne joue pas, ne rit pas, ne babille pas...), des regards fuyants, des intérêts très réduits, mais obsessionnels (un seul jouet devient une véritable fixation, certains rituels doivent être répétés) sont des signes qui peuvent indiquer un TSA. L'autisme ne se guérit pas, mais avec une prise en charge adéquate, l'enfant autiste peut faire des progrès et, à terme, mener une vie d'adulte indépendante, avoir un travail...

Les troubles du spectre de l'autisme, vous savez ce que c'est ?

Selon Idrissa Diop, éducateur spécialisé, psychologue du handicap à l’ENTSS, les troubles du spectre de l'autisme ont une incidence sur le système nerveux. Par ailleurs, les troubles du spectre autistique touchent beaucoup d'enfants sans distinction de genre, de race, de sexe ou de situation socioéconomique. Ces troubles peuvent altérer les facultés à interagir avec son environnement et peuvent différer d'un cas à un autre.

‘’Un traitement peut aider le patient, même si cette condition médicale est incurable’’.

À l’en croire, l’étendue et la gravité des symptômes sont très variables. Les symptômes courants possibles sont des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales, des intérêts obsessionnels et des comportements répétitifs. Le professeur Diop a dit qu’une détection précoce, ainsi que des thérapies comportementales, éducatives et familiales peuvent réduire les symptômes et favoriser le développement et l'apprentissage. D'où l'intervention de certains spécialistes, notamment un orthophoniste, des auxiliaires de vie, des thérapeutes, etc.

Hommage à tous les parents d’enfants autistes. Ces familles méritent d’être soutenues, célébrées et surtout être accompagnées dans le combat le plus noble de leur vie.

DIANA DIA (STAGIAIRE)