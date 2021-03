La 6e édition des Journées des sciences de la terre en Afrique et au Moyen-Orient a été organisée, hier, par le ministère des Mines et de la Géologie, sur le thème général ‘’Valorisation des minéraux du développement’’. Le lycée John Fitzgerald Kennedy a accueilli une des cérémonies placée sous le thème ‘’Potentialités minérales de la région de Dakar’’.

A cet effet, le docteur Rokhaya Samba Diène, la directrice de la Prospection et de la Promotion des mines, a tenu à rappeler l’importance des substances minérales qui, dit-elle, se trouvent à côté des communautés et qu’elles peuvent utiliser pour développer leur environnement. ‘’Au niveau de Dakar, a-t-elle dit, nous avons le calcaire, la latérite et le sable. Très souvent, c’est des substances utilisées par les cimentiers dans le BTP et dans la construction. L’argile qu’on peut trouver un peu partout au Sénégal, peut être utilisée pour faire de la briquèterie et aussi comme masque pour les soins de visage. C’est donc des minéraux qu’on peut valoriser localement et sans avoir à payer de transport’’.

...Cet évènement a été une occasion, pour la Direction de la prospection et de la promotion minière, de ‘’sensibiliser les élèves’’ de niveau 3e à la terminale des séries scientifiques sur les possibilités d’orientation dans les métiers des sciences de la terre et du développement de leur esprit d’entreprenariat. C’est ainsi, qu’entre autres métiers que les élèves peuvent embrasser dans ce secteur des mines, Rokhaya Samba Diène a cité celui de géologue, d’ingénieur des mines, de tectonicien, de cartographe…

Pour sa part, l’inspectrice d’académie de Dakar, Khadiatou Diallo, a mis l’accent sur le fait qu’il existe dans le secteur d’autres débouchés qui peuvent intéresser des élèves non-scientifiques. ‘’Il s’agit, cite-t-elle, de métiers de gestionnaire, de financier et de socio-économiste. Cette même activité, poursuit-elle, est organisée dans plusieurs établissements de Dakar et dans tout le pays, pour vulgariser ce thème de valorisation des minéraux du Sénégal. Cet évènement, qui a eu lieu de 9 h à 13 h, a été l’occasion d’un débat interactif entre élèves et étudiants (ceux de l’IST) venus de divers établissements.